Beyer überragt mit Dreierpack: HSC-Reserve siegt deutlich in Selsingen

Eine mittelmäßige Leistung reichte dem Heeslinger SC II, um sich beim Bezirksliga-Schlusslicht MTSV Selsingen mit 5:0 durchzusetzen. Den Gastgebern gelang offensiv zu wenig, um die favorisierten Gäste auch nur ansatzweise in Gefahr zu bringen.

Beide Teams hatten vor dem Bezirksliga-Derby mit Personalproblemen zu kämpfen. Besonders die Heeslinger Bank war dünn besetzt, zudem durfte Trainer Robin Cordes wegen einer Rotsperre nicht auf der Bank Platz nehmen. Ihn vertrat Co-Trainer Jens Blicharski an der Seitenlinie.

Der Matchplan der Selsinger war dann bereits nach drei Minuten Makulatur. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung: Daniel Holsten setzte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und spielte den Ball zu Maximilian Benz, der geschickt zu Nico Beyer weiterleitete. Der Heeslinger Angreifer hatte anschließend keine Mühe, zum 1:0 zu vollenden.

In der Folgezeit blieb das Niveau überschaubar, die Gäste bestimmten dennoch das Geschehen. Wirklich gefährlich wurden sie jedoch nur selten. Wenn doch, war MTSV-Torhüter Patrick Ehlers zur Stelle: Er parierte unter anderem zweimal stark gegen Beyer (12., 15.) und ebenso gegen Joel Jokers (21., 30.).

Selsingen kam in den ersten 45 Minuten nur zu einer nennenswerten Offensivaktion – ein harmloser Schuss von Lukas Schotmann aus 16 Metern verfehlte das Gehäuse von HSC-Keeper Florian Bente jedoch deutlich. Kurz vor der Pause erhöhten die Heeslinger dann auf 2:0. Nico Finke schlug den Ball von der Mittellinie in den Strafraum, wo Beyer sträflich allein gelassen wurde und seinen zweiten Treffer markierte (44.).

Heeslingen vergibt in der zweiten Hälfte zunächst gute Möglichkeiten

Zu Beginn des zweiten Durchgangs passierte zunächst wenig. Zwar war zu erkennen, dass sich die Selsinger noch einmal etwas vorgenommen hatten, doch ihre Angriffsbemühungen verpufften wirkungslos. Nach einer guten Stunde erhöhten die Gäste wieder das Tempo – und wurden prompt gefährlicher. Holsten (63., 68.), Finke (64.), Jokers (71.) und Meyer (73.) vergaben zunächst gute Möglichkeiten, ehe Jokers in der 74. Minute nach Vorarbeit von Finke das 3:0 erzielte und damit die letzten Zweifel am Auswärtssieg beseitigte.

Selsingens beste Chance des gesamten Spiels vergab Lennart Postels kurz vor seiner Auswechslung in der 77. Minute, als er eine Flanke von Tom Druske aus kurzer Distanz über das Tor setzte. Heeslingen tat dagegen in der Schlussphase noch etwas für das Torverhältnis: Zunächst traf Holsten nach einem Querpass von Beyer zum 4:0 (84.), ehe Beyer nur zwei Minuten später nach Vorarbeit von Lukas Meyer mit seinem dritten Treffer des Tages selbst den 5:0-Endstand besorgte.

Trainer Robin Cordes ist zufrieden mit der Leistung seines Teams

In der letzten Szene der Partie blieb dem MTSV Selsingen der Ehrentreffer verwehrt: Schotmann setzte einen Freistoß aus aussichtsreicher Position über das Tor.

Der gesperrte Heeslinger Trainer Robin Cordes, der die Partie von der Gegengerade aus verfolgen musste, zeigte sich zufrieden: „Wir haben von Beginn an nichts anbrennen lassen und im ersten Durchgang zu den richtigen Zeitpunkten unsere Tore erzielt. Im zweiten Abschnitt haben wir es dann unspektakulär, aber souverän zu Ende gespielt.“

Selsingens Co-Trainer Carsten Müller, der in der Schlussphase selbst eingewechselt wurde, war entsprechend enttäuscht: „Heeslingen II war noch nicht einmal besonders überzeugend. Aber wir waren nicht in der Lage, das zu nutzen. Wir waren im letzten Drittel zu unkonzentriert und haben zu oft die falsche Entscheidung getroffen.“