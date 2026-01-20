Thomas Beyer hat vom Fußball noch lange nicht genug – Foto: Mike Sigl

Beyer hat WM-Traum - "Dulek" Krieg erleidet Achillessehnenriss Die SpVgg Oberkreuzberg geht als Tabellenletzter ins letzte Saisondrittel der Kreisliga Passau Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Passau Oberkreuzb. Daniel Krieg Thomas Beyer

2026 wird für Thomas Beyer, der seit knapp 30 Jahren im Seniorenbereich dem runden Leder hinterherjagt, womöglich ein ganz besonderes Jahr. Im Mai möchte der 45-jährige "Oldie" mit der SpVgg Oberkreuzberg den Klassenerhalt in der Kreisliga Passau schaffen. Im Herbst steht mit der CP-Nationalmannschaft eine WM-Teilnahme in den USA im Raum.

"Höchstwahrscheinlich gehen wir mit der deutschen Auswahl an den Start. Drei Wochen USA - das wäre schon ein Traum", schmunzelt der Beyer, der im Oktober 2022 einen Schlaganfall erlitt und seither für das Team für Menschen mit Hirnschädigung und daraus resultierenden Bewegungsstörungen "spielberechtigt" ist. Priorität hat aber die SpVgg Oberkreuzberg. Mit seinem Heimatverein ziert der ehemalige Bayernliga-Verteidiger das Tabellenende der Kreisliga Passau. Nach einem passablen Start hat der Aufsteiger im Herbst neunmal in Folge nicht mehr gewonnen und blieb die letzten vier Partien vor der Winterpause obendrein ohne Torerfolg. Durch die Abgänge von Lucas und Jakub Necas, die sich beide dem SC Zwiesel angeschlossen haben, wird es nicht einfacher für den kleinen Dorfklub aus dem Spiegelauer Gemeindebreich. Zu allem Überfluss hat sich Routinier Daniel "Dulek" Krieg vor Kurzem bei einem AH-Hallenfußballturnier die Achillessehne gerissen.





















"Schon im vergangenen Sommer zog sich unser Kapitän Lukas Schrepel eine ganz schwere Knieverletzung zu. Niklas Jacke fehlt uns inzwischen mehr als zwei Jahre. Es ist wie verhext", klagt Beyer, dem klar war, dass es keine einfache Spielzeit für den Neuling werden wird: "Wir haben zwar Jakub Necas bekommen, dafür aber drei absolute Leistungsträger unserer Aufstiegsmannschaft verloren." Apropos Necas-Brüder: Der Abgang der beiden Tschechen sorgte durchaus für Wirbel, wenngleich sich der Verein vom erst im Sommer verpflichteten Jakub Necas aus Eigeninitiative trennte. "Kuba hat nicht die Leistung gebracht, die sich alle erhofft hatten. Lucas hat riesengroße Verdienste für den Verein und ist ein Klasse-Fußballer, das steht außer Frage. Auf dem Platz hat er in dieser Saison aber fast nur noch seinen Bruder gesucht und darunter hat unser Spiel ein Stück weit gelitten. Das ist aber Schnee von gestern und ich wünsche den beiden alles Gute", betont Beyer, der noch auf eine Offensiv-Verstärkung hofft: "Wir sind in Kontakt mit einem tschechischen Stürmer. Das ist die einzig Option, die wir im Winter haben. Ob das etwas wird, ist aber noch offen."







Für Routinier Daniel Krieg ist die Saison verletzungsbedingt gelaufen – Foto: Bernardo Picture