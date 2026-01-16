Bewegung in der Bezirksliga

Man munkelt, dass Baumgartner in der neuen Runde selbst im Falle des sehr wahrscheinlichen Aufstiegs eventuell etwas kürzertreten wolle. Stimmt das? Oder wird der 42-Jährige der SGW als Coach erhalten bleiben? "Was man über die Person Andy Baumgartner hört, spielt im Moment gar keine Rolle", sagt der Übungsleiter. "Im Fokus steht meine Mannschaft, die ein herausragendes Jahr 2025 gespielt hat. Ob ich in meine dritte Saison bei der SGW gehe, hängt davon ab, ob ich dem Verein in diesem Umfang gerecht werden kann, wie er es verdient. Diese Entscheidung treffe ich mit meiner Familie und meinem Vorstand. Stand jetzt bin ich Trainer der SGW und möchte meiner Mannschaft helfen, ihr Ziel zu erreichen."

"Zugänge haben wir keine. Wir hatten keine Notwendigkeit etwas zu verändern", macht Erfolgscoach Andy Baumgartner vom brandheißen Titelanwärter deutlich. Mit Jannis Spachtholz kehrt ein lange verletztes Talent endlich auf den Platz zurück. "Auf ihn freuen wir uns sehr", betont Baumgartner. "Verlassen hat uns Kieran Gätcke, der zurück nach Waldböckelheim gegangen ist, nachdem er bei uns durch schwere Verletzungen nie wirklich Fuß fassen konnte." Am 16. Januar starten die Weinsheimer in die Vorbereitung. "Wir haben 25 Spieler an Bord", sagt Baumgartner. Kann da wirklich noch was schief gehen? "Unser Ziel ist es, aus den 13 verbleibenden Spielen die nötigen Punkte zu holen, um auch am letzten Spieltag auf Platz eins zu stehen. Es wird nicht leicht, weil wir noch acht schwere Auswärtsspiele haben, aber wir geben unser Bestes und wollen als Mannschaft dieses Ziel erreichen."

SG Fürfeld

Der Tabellendritte liegt aussichtsreich im Rennen um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation. "Wir wollen so lange es geht im oberen Tabellendrittel bleiben", sagt Coach Sebastian Kilp, der seine Jungs am 25. Januar zum ersten Training bittet. Zu- bzw. Abgänge hat es im Winter nicht gegeben. "Aktuell umfasst unser kompletter Kader für die erste und die zweite Mannschaft ca. 35 Mann. Wir können aber in der Rückrunde auf die A-Jugend zurückgreifen, hier wurden/werden einige Spieler 18." Zu seiner eigenen Zukunft sagt der 42-Jährige: "Ich bleibe auch in der neuen Runde in Fürfeld. Bei der zweiten Mannschaft werden Tobias Riederle und Arnold Fricker für Stephan Klein übernehmen." Torjäger Marcel Beck, der mit 21 Toren in 17 Spielen die Torjägerliste der Bezirksliga anführt, hat der SG bereits seine Zusage für die Runde 26/27 gegeben.

TSG Planig

Nur einen Zähler schlechter als die Fürfelder steht die TSG Planig da. "Wir wollen in den restlichen zwölf Spielen so erfolgreich wie möglich zu sein, um die Chance auf Platz zwei bis zum Schluss zu wahren", kündigt TSG-Abteilungsleiter Ulli Gaul an. Wintertransfers gab es keine. Trainingsauftakt ist am 27. Januar. Bis zum 1. März stehen elf Trainingseinheiten und fünf Testspiele an. Der Kader des zum Rundenende scheidenden Trainers Christoph Schenk umfasst 20 Spieler. "Im Winter bleibt beim Trainerteam alles wie es ist, ab Sommer wird ein neues Trainerteam übernehmen", sagt Gaul. "Dazu gibt es aber noch nichts Spruchreifes zu vermelden." Allerdings habe man zum 1. Januar den Torwarttrainer getauscht. Gaul: "Für Marjan Madjaroski, der aus beruflichen Gründen nicht weitermachen kann, hat Marcel Emmerling aus Langenlonsheim übernommen, er hospitiert unter Frank Reichert als Stützpunkttrainer für Jugendtorhüter in Winzenheim." Emmerling zeige "großes Interesse an seiner neuen Aufgabe und hat unsere Torhüter in den Probetrainingseinheiten voll überzeugt", freut sich Gaul. "Er wird über den Sommer hinaus bleiben."

TuS Winzenheim

Mit unverändertem Kader startet auch der Tabellensechste, der fünf Punkte hinter Relegationsrang zwei lieg, am 23. Januar in die Vorbereitung. "Ziel ist nach wie vor ein Platz unter den Top fünf", bekräftigt Coach Ercan Ürün. Ob der 48-Jährige auch in der neuen Runde TuS-Coach bleibt? "Ich werde den Verein nicht verlassen. Aber in welcher Funktion ich weitermache, habe ich noch nicht entschieden." Veränderungen werde es eventuell bei seinen Co-Trainern geben. Während Engin Karadeniz als spielender Co-Trainer weitermachen wolle, sei dies bei Glody Kuba nicht sicher. Kuba selbst sagte dieser Zeitung, dass er sich entschieden habe, "in Winzenheim nicht zu verlängern. Für Gespräche nach der Saison wäre ich aber auf jeden Fall offen. Ich würde sehr gerne als Trainer weitermachen."

VfL Rüdesheim

Bei Winzenheims Mitaufsteiger VfL Rüdesheim ist schon länger klar, dass Spielertrainer Baris Yakut und „Co“ Cihat Yakut im Sommer gehen. "Wir sind aktuell in der Findungsphase, es werden Gespräche mit Kandidaten geführt", berichtet VfL-Vorsitzender Jürgen Lunkenheimer. "Wir hoffen, Anfang Februar Vollzug melden zu können." Trainingsauftakt ist am 26. Januar, der Kader umfasst 28 Spieler, die verletzungsfrei sind. Ziel ist der Klassenverbleib. Drei Spieler haben den VfL im Winter verlassen. Furkan Almazoglu und Furkan Senel (beide Mittelfeld) sind zu Karadeniz Bad Kreuznach gewechselt. "Furkan hatte Schwierigkeiten, nach längerer Pause infolge einer Hand-OP wieder Fuß zu fassen", so Lunkenheimer. "Er wollte bereits im Sommer zu Karadeniz zurück und war nur noch für die zweite Mannschaft aktiv." Der 25 Jahre alte Offensivmann Ekrem Sekmenoglu, zuletzt ebenfalls nur noch in der „Zweiten“ am Ball, hat sich dem TuS Paffen-Schwabenheim angeschlossen. Mit Mohammad Akhundzadeh kommt aus Pfaffen-Schwabenheim ein Mittelfeldtalent.

TuS Pfaffen-Schwabenheim

Spielertrainer Beytullah Kurtoglu bestätigt diese Transfers. Als neuen Torwart begrüßt Kurtoglu den 33 Jahre alten Romano Tullius vom VfL Sponheim. "Für mich muss es in erster Linie menschlich passen", kommentiert der Coach. "Ekrem ist ein Spieler, der sich im besten Fußballalter befindet und super Grundvoraussetzungen hat wie Schnelligkeit, Abschluss und Dribbling. Ein paar Stellschrauben gibt es, an denen wir drehen werden – um ihn so schnell wie möglich im Team zu etablieren." Tullius sei "ein sehr erfahrener Torwart. Wir freuen uns, jemanden gefunden zu haben, der unseren jungen Torwart Berkant Erdogan aktiv unterstützen kann." Trainingsauftakt in Pfaffen-Schwabenheim ist am 23. Januar mit einem großen Kader von 28 Spielern. "Wir trainieren mit unserer zweiten Mannschaft zusammen", erläutert Kurtoglu. "Wir hatten großen Pech in der Hinrunde. Zwölf wichtige Spieler sind ausgefallen durch Verletzungen oder Erkrankungen. Sehr schwer, aber wir haben es geschafft dranzubleiben mit beiden Teams." Nachdem Trainingsbeteiligung zuletzt bei manchen Jungs im Keller gewesen sei, wolle man "in der Rückrunde wieder den Kampf auf gewissen Positionen ankurbeln". Klares Ziel sei der Klassenverbleib. Zu seiner eigenen Zukunft sagt Kurtoglu: "Wir setzen uns Richtung März mit dem Vorstand zusammen. Wenn wir wieder auf einen Nenner kommen, werden wir die Arbeit fortführen."

TSV Bockenau

Auch Andreas Klosheim, Sportlicher Leiter beim Abstiegskandidaten freut sich sehr auf den Rückrundenbeginn. Wintertransfers gab es keine. Dafür kommen einige Langzeitverletzte zurück. Trainingsauftakt ist am 17. Januar. Somit stehen dem 23-Mann-Kader sechs intensive Wochen mit fünf Testspielen bevor. "Ich rechne mit einer hungrigen Mannschaft, die uns am Ende über den Strich führen wird zum Klassenerhalt. Darauf liegt unser Fokus zu 100 Prozent", sagt Klosheim. "Die beispiellose Verletzungsmisere der Hinrunde gehört der Vergangenheit an. Alle Mann sind zum Rückrundenstart an Bord. Das macht mir Mut." Coach Jannik Huber habe "einen unbefristeten Vertrag beim TSV und ist eine große Bereicherung für Mannschaft und Verein. Wir wünschen uns sehr, dass Jannik uns auch in der Saison 26/27 trainieren wird."






