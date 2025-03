Bewegung im Tabellenkeller der Kreisliga A

Unabhängig von den beiden Nachholspielen am Donnerstagabend – Spielergebnisse von Rurdorf gegen Burgwart beziehungsweise Welldorf-Güsten II gegen Nörvenich-Hochkirchen – lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor – dürfte am Wochenende in der Kreisliga A Bewegung in den Tabellenkeller kommen. Ab Tabellenplatz elf, wo der SC Jülich 1910/Hoengen mit 16 Punkten das Schlussdrittel anführt, liegen der SV Morschenich, die SG Nörvenich/Hochkirchen, der FC Rurdorf und das spielfreie Welldorf-Güsten II auf Schlagdistanz. Magere zwei Punkte trennen die „Zehner“ vom Drittletzten Rurdorf mit 14 Zählern. Die treffen am Sonntagmittag ab 11.30 Uhr im Karl-Knipprath-Stadion aufeinander.

Keine Frage, beide Seiten möchten gewinnen. „Keine Frage, wir gehen ran, spielen volle Pulle“, sagt Tobias Voss, Trainer der Gastgeber. Der kann zwar noch nicht, so sagt er, seine Wunschformation auflaufen lassen, aber dafür stehen Spieler auf dem Platz, die „Biss“ zeigen. „Meine Mannschaft zeigt in der Rückrunde ein anderes Gesicht, die Abgänge wurden mehr als nur ersetzt, jetzt verfügen wir über Quantität und vor allen Dingen Qualität, auch wenn unsere Neuen nicht aus höheren Ligen kommen.“ In der Rückrunde sind die „Zehner“ noch ungeschlagen, und dies soll so bleiben, wie Voss betont. „Wir sind in einem guten Fahrwasser, die drei möglichen Zähler würden uns im Abstiegskampf enorm nach vorne bringen.“

Wenn Yannic Schönen, Übungsleiter beim FC Rurdorf, an die Spiele nach der Winterpause denkt, dann mit gemischten Gefühlen. Der Auftakt mit dem 3:2-Erfolg bei Viktoria Koslar sei verdient gewesen, meint Schönen. „Die nachfolgende 1:3-Niederlage zu Hause gegen Huchem-Stammeln ging in Ordnung, aber das letzte 2:3 gegen Oberzier war unverdient, einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“ Germania Burgwart kam gestern Abend als Favorit nach Rurdorf, traf auf einen FC, bei dem der Trainer hinsichtlich Personal wieder einmal improvisieren musste. Wie schon in der bisherigen gesamten Saison, keine Partie konnte mit der gleichen Mannschaft über die Bühne gehen. Zudem verletzte sich der Trainer selbst im ersten Spiel, sein Fußbruch verhinderte bisher seinen Einsatz. „Seit drei Wochen bin ich im Lauftraining, habe einige kleinere Einheiten absolviert. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich in der Rückrunde noch einmal aktiv werden kann.“