Bewegung im Keller, Adliswils Serie und Leader gnadenlos 2. Liga, Gruppe 1: 20. Runde von Christian Mathea · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Wiedikon holt sich drei Punkte in Wollishofen ab. – Foto: Christian Mathea

Im Auftaktspiel der 20. Runde besiegt Adliswil den FC Regensdorf mit 2:0. Am Sonntag kam es zu folgenden Resultaten: Red Star 2 besiegt Horgen 2:1, Wollishofen unterliegt Wiedikon 0:3, Oetwil demontiert Einsiedeln 8:2, Unterstrass verliert gegen Wädenswil 3:4, YF muss sich von Urdorf 0:1 geschlagen geben und Höngg fasst nach der 0:2-Niederlage gegen Rümlang die Rote Laterne.

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Der Tabellenzweite FC Wädenswil war zu Gast beim Tabellensechsten FC Unterstrass. Zuletzt trafen beide Teams in dieser Konstellation Ende Oktober 25 im FVRZ-Cup aufeinander. Damals setzte sich Unterstrass nach einem 6:5 im Elfmeterschiessen durch – der FC Wädenswil war also gewarnt. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag – keine zwei Minuten gespielt, da schoss Ridge Munsy seine Farben bereits in Front. Traumstart also für Wädenswil. Die Reaktion des Heimteams liess nicht lange auf sich warte und führte mit einem Doppelschlag zwischen der 18. und 20. Minute sogar zur Wende in dieser Partie. Zuerst glich Luzian Brunner aus, dann schob Leonardo Cioldi zur Führung ein. Auf den Rückstand wussten aber auch die Gäste zu reagieren und glichen nach einer halben Stunde wieder aus. Erneut reüssierte Ridge Munsy. Mit 2:2-Unentschieden wurde zur Pause gepfiffen.

Auch in Halbzeit zwei gelang den Gästen der Traumstart und das schnelle Tor. Linus Meroni traf bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff und brachte Wädenswil erneut in Führung. Doch auch die Hausherren bewiesen Moral und glichen die Partie in der 63. Minute durch den erst 16-jährigen Erion Xhinovci wieder aus. Der FCW fand aber auch hier eine Antwort und legte in der 82. Minute durch das Tor von Kerem Rodoplu wieder vor. Diese Führung hielt bis zum Abpfiff, womit Wädenswil erster Verfolger von Oetwil bleibt und Unterstrass trotz Niederlage weiterhin auf dem 6. Zwischenrang liegt.

Torfestival beim Spiel Unterstrass gegen Wädenswil. – Foto: Insta FC Unterstrass









Weitere Bilder zum Spiel FC Unterstrass gegen FC Wädenswil in unserer Weitere Bilder zum Spiel FC Unterstrass gegen FC Wädenswil in unserer Galerie Der Strich rückt näher

Letzte Woche setzte der FC Red Star 2 mit dem 2:0-Auswärtssieg in Einsiedeln ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Im Heimspiel gegen den FC Horgen sollte nun der nächste Befreiungsschlag folgen. Allerdings liegen die Gäste mit elf Punkten Vorsprung im gesicherten Tabellenmittelfeld, und zusätzlich sprach die jüngste Direktbilanz klar gegen die Hausherren: Die letzten sieben Duelle gingen allesamt verloren. Tatsächlich stellte Red Star bereits in der ersten Hälfte die Weichen für den zweiten Sieg in Serie und den ersten Vollerfolg über Horgen seit dem 2:0-Heimsieg auf dem Jahre 2020. Chamba Yondhen erzielte in der 35. Minute das wichtige 1:0 und kurz vor der Pause legten die Gastgeber mit dem 2:0 nach. Dejan Miljkovic konnte den vorentscheidenden Treffer markieren. Nach dem Seitenwechsel startete Horgen seine Aufholjagd und kam nach etwas mehr als einer Stunde durch Engjëll Limani zum Anschlusstreffer. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit und feiert seinen zweiten Sieg in Serie. Der Strich rückt damit wieder in greifbare Nähe

Zweiter Sieg in Serie - Red Star 2 schlägt auch Horgen und holt weiter auf. – Foto: Christian Mathea

Souveränes Heimspiel

Auf dem Papier eine klare Sache: Der souveräne Leader FC Oetwil-Geroldswil traf auf den zehntplatzierten Aufsteiger FC Einsiedeln. Vor der Partie hatte das Heimteam bereits doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie die Gäste. Das Hinspiel allerdings endete lediglich mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg für die Favoriten. Der Spitzenreiter legte aber wie gewohnt vor und ging in der 11. Minute durch das zehnte Saisontor von Miguel Peralta in Führung. Keine zehn Minuten später doppelte Peralta nach und als Leandro Lorito nach nicht mal einer halben Stunde auf 3:0 stellte, schien die Partie bereits entschieden. Doch die Gäste kamen durch Oliver Borner in der 35. Minute auf 1:3 heran. Das Heimteam in Form von Liga-Top-Torjäger Patrick Pereira Da Costa sorgte aber noch vor der Pause wieder für den komfortablen Drei-Tore-Vorsprung. Mit einem klaren 4:1 ging es in die Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit ging es in gleichem Stile weiter, sodass am Ende ein überragendes 8:2 auf der Anzeigetafel zu lesen war. Allein Pereira Da Costa traf nach dem Seitenwechsel dreimal und schraubte sein Gesamtscore auf mittlerweile 18 Saisontreffer. Damit reiht Oetwil den siebten Rückrundensieg in Folge ein und bleibt souverän an der Spitze.

Oetwil vor dem Gästetor - am Ende netzen die Hausherren 8mal ein. – Foto: Lucas Lucchinetti

Weitere Bilder zum Spiel Oetwil gegen Einsiedeln in unserer Galerie. Nichts zu holen für den Aufsteiger

Den FC Wollishofen und den FC Wiedikon trennen in der Tabelle lediglich vier Plätze: Der Siebte empfing den Drittplatzierten. Punktetechnisch beträgt der Abstand jedoch bereits zehn Zähler. Aber die Gastgeber hatten noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, das sie mit 1:2 verloren hatten. Doch die Gäste machten ihnen vorerst einen Strich durch diesen Plan. In der 38. Minute besorgte Yannis Barrow die Führung für Wiedikon. Mit 1:0 ging es dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang kontrollierte die Heuried-Elf weitgehend das Geschehen und baute den Vorsprung in der 69. Minute durch Gianluca De Tommasi mittels Handelfmeter auf 2:0 aus. Kurz vor Spielende erhöhte Fabian Schmidts gar noch auf 3:0. Dann war Schluss und die drei Punkte gehen in den Zürcher Stadtkreis 3.





Wiedikon holt sich den Dreier in Wollishofen. – Foto: Christian Mathea





Heimteam tütet fünften Sieg in Folge ein

Im Verfolgerduell empfing der Heimteam tütet fünften Sieg in Folge einIm Verfolgerduell empfing der FC Adliswil den FC Regensdorf – Tabellenfünfter gegen den Vierten. Beide Teams zählen neben Leader Oetwil zu den stärksten Mannschaften der Rückrunde und befinden sich aktuell in bestechender Form . Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass Adliswil bisher noch keinen Sieg gegen Regensdorf verbuchen konnte. Auch das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 1:1-Unentschieden Dem Heimteam gelang es, die Negativ-Spirale zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen Regensdorf einzufahren. In der 23. Minute legte Adhurim Gashi den Grundstein mit der 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machte Francesco De Nitti in der 67. Minute den Sack zu und alles klar. Damit holen sich die Sihltaler den fünften Sieg in Serie und rücken vorerst auf den vierten Zwischenrang vor. Die Gäste aus dem Furttal hingegen rutschen auf den fünften Rang zurück.