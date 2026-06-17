Bewegung im Kader des FC Bierstadt

Ende einer bewegten Laufbahn: Mittelfeld-Taktgeber Sebastian Bauschke (r.) hat beim Gruppenligisten FC Bierstadt seinen Abschied von der Fußball-Bühne verkündet. Archivfoto: Frank Heinen

Wiesbaden. Der FC Bierstadt steht vor einem richtungsweisenden Sommer. Nach einer Saison, die der FCB auf einem guten sechsten Platz abschloss, aber von Berg- und Talfahrten wie dem Schicksalsschlag des Todes von Co-Trainer Gert Kramp geprägt war, haben die Verantwortlichen die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Angesichts einer Gruppenliga, die künftig mit 18 Mannschaften an den Start geht und in der sechs direkte Absteiger drohen (in Saison 27/28 soll wieder die Richtzahl von 17 Teams hergestellt werden), setzen die Bierstadter auf mehr Erfahrung im Kader.

„Wir hatten echt ein Wellental. Aufgrund der Saison und des Schicksalsschlags haben wir festgestellt, dass wir Erfahrung brauchen“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Schirmer. Mit der Verletzung von Top-Stürmer Gerit Wintermeyer (Kreuzbandriss, wird länger ausfallen) fehlte im Saisonendspurt einer dieser erfahrenen Führungsspieler. „Wir haben einen sehr großen Kader und haben wenige Jungs, die Ende 20 sind. Und in dieser Güteklasse haben wir gesucht.“

Mit Max Wartenberg (SV Wiesbaden) und Elia Mottura (Biebrich 02) kommen zwei entwicklungsfähige Spieler. Pouria Asgharpour (TSG Wörsdorf), Jaffer Abdulai (Türkischer SV), Jermaine Giotitsas (geb. Pedraza) und Marc Krabler (beide SV Niedernhausen) komplettieren das Sextett externer Neuzugänge. Zudem werden Fabiano Cuccurullo, David Borgenheimer und Tim Haberland aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Marcel Krabler, der künftig mit seinem Bruder Marc zusammenspielen wird, soll künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers übernehmen. Mit Aaron Bernius wurde zudem ein Torwart-Trainer gefunden.

Klar ist auch, dass Routinier Sebastian Bauschke und Keeper Colin Besier ihre Karrieren beenden. Bauschke trug seit 2020 das Trikot des FCB, war seitdem Leistungsträger und hat dem jungen Team Sicherheit verliehen. „Leider gab es keinen passenden Rahmen für sein Abschiedsspiel. Nun werden wir das im ersten Heimspiel der kommenden Saison nachholen“, sagt Keutmann. Außerdem verlassen Alexis Tsakas (TSV Mommenheim), Kerim Durmazalp (SV Erbenheim), Radi Qnanbi (Ziel unbekannt), Miklos Lakatos (Karriereende) und Gentrit Haxhosaj (Auslandssemester) den Verein. Trotz Verbandsliga-Abstieg wird sich Innenverteidiger Yankhoba Soumare zum SV Wiesbaden verändern, so Keutmann: „Mir hat er gesagt, dass er seine Zusage auch für die Gruppenliga gegeben hat.“

Marlon Ermer sucht Herausforderung

Auch Marlon Ermer wird nicht mehr für den FCB auflaufen. Der Sechser ist im Januar 2024 vom 1. FC Kiedrich nach Bierstadt gewechselt und coachte bis zuletzt auch die Bierstadter A-Jugend. In einem Testspiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Bretzenheim sei der Linksfuß aufgefallen. „Im Februar war ich im Probetraining und habe dann für mich entschieden, dass ich Verbandsliga gerne machen möchte“, erklärt Ermer. Selbst nach dem späteren Abstieg der TSG hielt er an seiner Zusage fest: „Das Umfeld hat einfach gepasst. Ich wünsche Bierstadt nur das Beste.“

Keutmann geht derweil in seine achte Saison beim FC Bierstadt. Platz sechs in der abgelaufenen Runde ist bislang seine beste Platzierung seit seinem Amtsantritt 2019. Als erfahrener Coach weiß er, sein Team durch das Haifischbecken Gruppenliga zu steuern. Trotz Bestplatzierung bleibt Keutmann deshalb bescheiden: „Ich habe immer gesagt, dass wir als Tabellensechster der Tabellenerste der Gruppe sind, die um den Abstieg spielt.“





