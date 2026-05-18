Bewegung auf dem Transfermarkt: Zahlreiche Zugänge in der Region

– Foto: Joachim Koschler

Die KSG Eislingen verstärkt ihre Defensive für die Saison 2026/27 mit Maximilian Kelm. Er wechselt vom TSV Eschenbach zur KSG und soll künftig in Grün-Weiß zusätzliche Stabilität bringen.

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SV Croatia Geislingen

Beim SV Croatia Geislingen gibt es zur neuen Saison einen Wechsel an der Seitenlinie. Daniel Žuljević legt sein Traineramt aus privaten Gründen nieder, bleibt dem Verein aber als Präsident erhalten und will sich stärker auf organisatorische Aufgaben konzentrieren. Nach drei prägenden Jahren als Trainer endet damit ein wichtiger Abschnitt. Sein Nachfolger steht bereits fest: Toni De Lucia übernimmt künftig als Cheftrainer. Die Mannschaft nahm die Entscheidung positiv auf. Croatia verbindet den Abschied mit Dank und den Neuanfang mit der Hoffnung auf frische Impulse.

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TSV Mähringen

Der TSV Mähringen stellt sich in der Kreisliga A2 Alb auch abseits des Spielfelds breiter auf. Matthias Walker übernimmt zur neuen Saison die Rolle des Spieltag-Koordinators und wird damit zu einer wichtigen organisatorischen Stütze. Er kümmert sich künftig um Abläufe rund um Heimspiele, betreut Schiedsrichter und Gastmannschaften, koordiniert Ordner und unterstützt die Verbindung zwischen Trainerteam und Mannschaft. Für den TSV bedeutet diese Personalie mehr Struktur am Spieltag – und die Möglichkeit, dass sich das Team stärker auf das Sportliche konzentrieren kann.

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Nürtinger Kickers

Die neu gegründeten Nürtinger Kickers füllen ihren Kader für die erste Saison weiter mit klaren Profilen. Enes soll als rechtsfüßiger Stürmer mit Dribbling, Technik und Abschlussstärke für Gefahr sorgen. Aladin bringt als linksfüßiger Außenverteidiger Agilität und Gelassenheit mit, kann defensiv stabilisieren und offensiv Akzente setzen. Auch Adam kommt für die Außenverteidigung, ebenfalls mit starkem linken Fuß. Er steht vor allem für Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Kampfgeist. Die Kickers gewinnen damit Tempo, Einsatz und offensive wie defensive Optionen.

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SV Schluchtern

Der SV Schluchtern kann in der Kreisliga A1 Franken weiter auf Luis Mayor Fernandez bauen. Der Torhüter bleibt dem Verein ligaunabhängig erhalten und geht im GESSMANN-Sportpark in seine zweite Saison bei den Aktiven. In der laufenden Runde stand er 26-mal zwischen den Pfosten und kassierte dabei 26 Gegentore – eine starke Bilanz. Für den SVS ist seine Zusage ein wichtiges Zeichen von Stabilität auf einer zentralen Position.

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