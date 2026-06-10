Bewegung auf dem Transfermarkt: So planen die Oberligisten 2026/27

– Foto: Manni Hermes

Während einige etablierte Oberligisten bislang eher zurückhaltend agieren, nutzen mehrere Aufsteiger die Sommerpause für einen umfangreichen Kaderumbau.

Auch der SV Drochtersen/Assel II verstärkt sich gezielt. Mit Connor Rohra vom TuS Bersenbrück, Roberto Sandu von Blau-Weiß Lohne und Rhys-Bernad Chiawah Pufong vom SV Wilhelmshaven stoßen drei Spieler mit Oberliga-Erfahrung zur Regionalliga-Reserve.

Besonders auffällig ist der SC Hemmingen-Westerfeld. Der Meister der Landesliga Hannover hat bereits neun externe Neuzugänge verpflichtet. Mit Jared-Loic Kambamba Mubamba (STK Eilvese), Anis Nehme und David Sitzer (beide SV Arminia Hannover) sowie Cenan Aslan vom VfV Hildesheim kommen mehrere Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Gleichzeitig verabschiedete der Aufsteiger jedoch ebenfalls zahlreiche Akteure.

Einen der größten personellen Umbrüche der Liga erlebt derzeit der SV Wilhelmshaven.

Der SSV Vorsfelde setzt dagegen bislang auf Kontinuität. Mit Theo Jacques Tripler und Fatmir Bartolen wurden lediglich zwei externe Neuzugänge vorgestellt.

Nach Platz vier in der vergangenen Saison verstärkt sich das Team von Trainer Luc-Arsene Diamesso massiv. Allein von Kickers Emden wechseln Dennis Engel, David Schiller, Kai-Sotirios Kaissis, Tobias Steffen, Tido Steffens und Marvin Eilerts an die Jadestadt. Hinzu kommen unter anderem Bela Rebensburg, Lennart-Erik Johanning, Finn Rosenboom, Klaas Bikker und Marten Schmidt.

Dem gegenüber steht allerdings auch eine lange Liste an Abgängen. Insgesamt hat Wilhelmshaven bereits mehr als zehn Spieler verabschiedet. Kaum ein anderer Verein verändert sein Gesicht derzeit so stark.

Der SC Spelle-Venhaus gehört ebenfalls zu den aktivsten Vereinen des Sommers. Mit Daniel Benke, Joe Klöpper und Jan Wulkotte kommen gleich drei Spieler von der U23 des SV Meppen. Ergänzt wird das Quartett durch Moritz Pauli und Benjamin Hormann Evers.

Dem stehen allerdings auch mehrere Abgänge gegenüber. Vor allem der Verlust von Leistungsträger Nils Bußmann könnte sportlich schwer zu kompensieren sein.

Ähnlich aktiv präsentiert sich der VfV Borussia Hildesheim. Die Domstädter verpflichteten unter anderem Elias Beck vom BSV Rehden, Nilavan Prabakaran vom Hamburger SV II sowie Mohammed Bengharda von STK Eilvese. Gleichzeitig verließen zahlreiche Spieler den Verein, darunter Mohsin Isifou, der künftig für Germania Egestorf-Langreder aufläuft.

Rehden und Verden mit zahlreichen Veränderungen

Auch beim BSV Rehden läuft die Kaderplanung auf Hochtouren. Mit Leonit Basha und Daniel Hefele konnten zwei Spieler vom Meister SV Atlas Delmenhorst verpflichtet werden. Dazu kommen mehrere weitere Neuzugänge.

Auf der anderen Seite steht jedoch ein erheblicher personeller Aderlass. Mit Elias Beck, David Lucic, Kristian Arambasic und Oleksii Mazur verlassen mehrere etablierte Kräfte den Verein.

Mazur gehört zu den Neuzugängen des FC Verden 04. Die Verdener verpflichteten zudem Inwoo Choi, Bastian Kamkaing Kamole und Vincent Bischoff. Gleichzeitig verabschiedete der Klub mehrere Akteure, darunter Lucas Uwandu, der zum Bremer SV wechselt.

Deutlich ruhiger geht es bislang bei einigen Spitzenteams der vergangenen Saison zu. Der Heeslinger SC setzt auf einen behutsamen Umbau. Mit Laurin Peschlow, Julian Seepolt, Mika Eickhoff und Julian Stöhr wurden gezielt Verstärkungen verpflichtet. Gleichzeitig stehen mit Terry Becker und Edison Mazreku zwei namhafte Abgänge fest.

Beim Lüneburger SK Hansa fällt die Transferbilanz bislang überschaubar aus. Niklas Gerwin ist bisher der einzige externe Neuzugang. Dafür endet unter anderem die Karriere von Tomek Pauer.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat mit Mohsin Isifou bislang lediglich einen Neuzugang präsentiert. Gleichzeitig verlieren die Deisterstädter mit Joshua Siegert, Nils Hoffmann, Ruwen Albrecht und Bastian Kamkaing Kamole mehrere bekannte Gesichter.

Meppen II und Vorwärts Nordhorn setzen eigene Akzente

Die U23 des SV Meppen verliert mehrere Leistungsträger an Ligakonkurrenten. Benke, Klöpper und Wulkotte wechseln geschlossen nach Spelle, während Kai Möllermann und Redir Mohamad künftig für Aufsteiger Vorwärts Nordhorn auflaufen.

Die Grafschafter verstärken sich darüber hinaus mit Benjamin Klein vom SV Meppen sowie Maximilian Hasnik von Holthausen Biene. Nach der Meisterschaft in der Landesliga Weser-Ems setzt Nordhorn damit auf eine Mischung aus Erfahrung und regionaler Kontinuität.

Obwohl bereits zahlreiche Wechsel feststehen, dürfte der Transfermarkt in der Oberliga Niedersachsen noch einige Überraschungen bereithalten. Besonders bei Vereinen wie Germania Egestorf-Langreder, Heeslingen oder dem SC Spelle-Venhaus ist davon auszugehen, dass weitere Personalentscheidungen folgen werden.

Fest steht schon jetzt: Während einige Klubs bewusst auf Kontinuität setzen, nutzen andere den Sommer für einen umfassenden Neustart. Wer am Ende die besten Entscheidungen getroffen hat, wird sich ab dem ersten Spieltag der Saison 2026/27 zeigen.