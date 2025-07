Hinten von links: Philipp Lehmann (sportliche Leitung), Lorenz Ehrwen, Marcel Hartl, Nico Lallinger, Erhard Mittermeier (Trainer) und Nico Kastl (sportliche Leitung). Vorne v. l.: Ehsan Ahmadzai, Kristiyan Timurdzhiyan, Mithat Gümüs und Michael Eiberweiser. – Foto: Verein

»Bewegt sich einiges«: Aufbruchstimmung beim TSV Grafling Deggendorfer A-Klassist will mit acht Neuzugängen wieder für sportlichen Aufschwung sorgen Verlinkte Inhalte AK Deggendorf Grafling Erhard Mittermeier

Um den TSV Grafling ist es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden. Nachdem der Klub zwischenzeitlich in der Kreisklasse im vorderen Mittelfeld mitgemischt hatte, dümpelte man in den vergangenen Spielzeiten in den Niederungen der A-Klasse herum. Nun scheint sich beim TSV allerdings wieder Besserung abzuzeichnen: zum einen steht Trainer Erhard Mittermeier (54) auch weiterhin an der Seitenlinie, zum anderen sollen insgesamt acht Neuzugänge für Aufschwung sorgen.

"Wir haben mit Erhard schon im November verlängert. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit, das schlechte tabellarische Abschneiden letzte Saison ist nicht ihm anzulasten. Er bringt sich hervorragend in den Verein ein und es freut uns sehr, dass er in Grafling langfristig etwas aufbauen möchte", erklären die beiden sportlichen Leiter Philipp Lehmann und Nico Kastl. Der aktuelle Kader bleibt komplett zusammen und konnte - unter anderem durch einige Rückkehrer - sogar verstärkt werden. Schon im Laufe der Restrückrunde schloss sich Frank Wankep Nganya (Einwanderung aus Kamerun) dem TSV an, Ehsan Ahmadzai kam von den Plattlinger Kickers. Im Sommer konnten die Verantwortlichen mit Mithat Gümüs und Kristiyan Timurdzhiyan zwei ehrgeizige Jungs vom TSV Metten nach Grafling lotsen. Außerdem wechseln Herbert Kandler, Nico Lallinger, Matthias Santl und Lorenz Ehrwen zurück zu ihrem Heimatverein. Neu sind auch der mittlerweile in Grafling wohnhafte Marcel Hartl sowie der kreisligaerfahrene Michael Eiberweiser. Auch Nico Kastl greift nach auskurierter Kreuzbandverletzung wieder voll an.

"Über die Neuzugänge sind wir sehr glücklich, denn sie werden unseren Kader in Breite und Spitze absolut verstärken und uns mit ihrer Erfahrung bereichern. Verstärkungen ohne finanzielle Mittel zu bekommen, ist für einen Dorfverein mittlerweile immer schwieriger, umso mehr freut es uns, dass uns das absolut gelungen ist", so die sportliche Leitung.



Von links: Nico Kastl (sportliche Leitung), Matthias Santl, Herbert Kandler und Erhard Mittermeier (Trainer) – Foto: Verein