Bewegender Abschied von ,,Maly" 250 Trauergäste erweisen Jürgen Malyssek letzte Ehre +++ Blau-Gelb-Spieler wollen seine Werte wahren

Wiesbaden . Es war ein bewegender wie bemerkenswerter Abschied von Jürgen „Maly“ Malyssek, der im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben ist. Eine Zeitreise und gleichzeitig ein Streifzug durch ein unfassbar facettenreiches Leben. Etwa 250 Weggefährten, Freunde, Kollegen waren zur Trauerfeier zum Dotzheimer Waldfriedhof gekommen, um dem gebürtigen Norweger die letzte Ehre zu erweisen, der Familie mit seiner Frau Christine, seinem Bruder Lasse und seinem Sohn Leo beizustehen. Als „Denker, Praktiker und Philosoph“ wurde er in den liebevollen Gedenkworten gewürdigt. Durch sein Engagement beim SV Blau-Gelb, das sich genau über 50 Jahre erstreckte, war er in den Wiesbadener Fußball-Community quasi allen bekannt, genoss höchste Wertschätzung.

Der Wiesbadener Fußballwart Jürgen Brose, sein Vorgänger Dieter Elsenbast sowie viele Mitglieder anderer Vereine, darunter Michael Fritzsche und Manfred Geyer, zählten zu den Trauergästen. Blau-Gelb-Spieler Johannes Freudenreich und sein Teamgefährte Felix Heimann versprachen, seine Werte zu wahren. Als Interimstrainer, Krisenmanager, langjähriger Abteilungsleiter und väterlicher Freund habe Maly im Verein tiefe Spuren hinterlassen und mit über 70 noch seine Joggingrunden um den Platz gedreht. „Einige Spieler hätten daraufhin um ihren Stammplatz gefürchtet“, sorgten die Blau-Gelb-Spieler bei aller Trauer auch für ein Schmunzeln.

"Sind immer gerne zu Blau-Gelb gekommen"

„Bei aller Rivalität auf dem Platz sind wir immer gerne zu Blau-Gelb gekommen – auch wegen Maly“, erinnert sich Olaf Streubig, ehemaliger Kloppenheimer Kicker und Funktionär, an spannende Spiele Anfang der 2000er Jahre. Nach einem 4:3 für Blau-Gelb stand man später an der Grillbude zusammen, philosophierte über Hartplatzhelden, aß gemeinsam eine Wurst mit Jürgen Malyssek und trank ein Bier. „Und wir Gäste haben uns auch immer auf das Stadionheft gefreut, das war in der B-Liga was besonderes“, sagt der Kloppenheimer.

Als am Donnerstag um Punkt elf Sirenen heulten und Handy-Alarme läuteten, klang es wie ein Signal: Hier ist ein besonderer Mensch gegangen, dessen Präsenz und nie zu stillende Neugier nachwirken werden. Industriekaufmann, Schriftsetzer, Diplom-Sozialpädagoge und Sozialtherapeut war Jürgen Malyssek, der mit seiner Familie über das rheinland-pfälzische Birkenfeld nach Wiesbaden gekommen war, zuerst bei der Germania spielte.