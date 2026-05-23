Bewegende Abschiede beim Oberligisten TSG Backnang

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang blickt auf einen emotionalen Tag. Beim heutigen letzten Heimspiel der Oberliga-Saison 2025/2026 gegen den 1. Göppinger SV verabschiedete der Verein zwei seiner langjährigsten Akteure: Die beiden Abwehrspieler Thomas Doser und Patrick Tichy werden den Oberligisten zur neuen Saison verlassen und ihre Laufbahn im Fußball beenden. Sportlich endete der Tag mit einem versöhnlichen und hart erarbeiteten 1:0-Erfolg für die Gastgeber.