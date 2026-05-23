Bewegende Abschiede beim Oberligisten TSG Backnang

Die TSG Backnang blickt auf einen emotionalen Tag. Beim heutigen letzten Heimspiel der Oberliga-Saison 2025/2026 gegen den 1. Göppinger SV verabschiedete der Verein zwei seiner langjährigsten Akteure: Die beiden Abwehrspieler Thomas Doser und Patrick Tichy werden den Oberligisten zur neuen Saison verlassen und ihre Laufbahn im Fußball beenden. Sportlich endete der Tag mit einem versöhnlichen und hart erarbeiteten 1:0-Erfolg für die Gastgeber.
Der sportliche Ausklang mit einem Heimsieg
Das heutige Aufeinandertreffen mit dem 1. Göppinger SV bot den passenden, emotionalen Rahmen für den Abschied der beiden Defensivspieler. In einer sachlich geführten, aber von spürbarer Wehmut begleiteten Atmosphäre im letzten Heimspiel der Oberliga-Saison 2025/2026 erkämpfte sich die TSG Backnang einen 1:0-Sieg. Es war der letzte Auftritt vor den eigenen Fans für zwei Spieler, die das Gefüge der Mannschaft über Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben und nun mit ihrem Karriereende einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
Die langjährige Laufbahn von Thomas Doser
Mit dem 37-jährigen Thomas Doser beendet ein erfahrener Abwehrspieler seine aktive Karriere, der auf eine intensive Zeit in Backnang zurückblickt. In der laufenden Oberliga-Saison 2025/2026 kam Doser in 14 Spielen zum Einsatz und steuerte ein Tor bei. Seine Beständigkeit zeigte sich in den Jahren zuvor: 32 Spiele und zwei Tore in der Saison 2024/2025, 29 Partien mit einem Assist in 2023/2024 sowie 27 Spiele und zwei Tore in der Spielzeit 2022/2023. Auch in den Jahren 2021/2022 (25 Spiele, zwei Tore), 2020/2021 (12 Spiele, ein Tor, ein Assist), in der Verbandsliga-Saison 2019/2020 (15 Spiele, zwei Tore) und in der Oberliga-Saison 2018/19 (32 Spiele, ein Tor, ein Assist) stand er verlässlich auf dem Feld. Vor seiner Zeit bei der TSG war Doser für den SV Fellbach aktiv. Dort spielte er in der Landesliga in den Saisons 2017/18 (27 Spiele, zwei Tore), 2016/17 (24 Spiele), 2015/16 (4 Spiele), 2014/15 (2 Spiele) und 2011/12 (0 Spiele).
Konstanz in der Defensive durch Patrick Tichy
Der zweite emotionale Abschied des Tages galt dem 33-jährigen Abwehrspieler Patrick Tichy, der nach dieser Saison ebenfalls seine Laufbahn im Fußball beenden wird und über viele Jahre eine feste Stütze des Vereins war. In der aktuellen Oberliga-Saison 2025/2026 lief er in 28 Partien auf, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen. Tichy bewies über fast ein Jahrzehnt hinweg eine große Vereinstreue: In der Saison 2024/2025 absolvierte er 25 Spiele (ein Tor), 2023/2024 stand er 28 Mal auf dem Platz (zwei Tore) und 2022/2023 verbuchte er 29 Einsätze (zwei Tore). Zuvor kam er in der Saison 2021/2022 auf 20 Spiele und in der Spielzeit 2020/2021 auf 9 Spiele. Auch in der Verbandsliga-Saison 2019/2020 (20 Spiele, ein Tor, zwei Assists) sowie den Oberliga-Jahren 2018/19 (16 Spiele) und 2017/18 (30 Spiele, zwei Tore) trug er maßgeblich zum Spiel der TSG bei. Vor seinem Wechsel nach Backnang war Tichy für den VfB Neckarrems in der Verbandsliga aktiv, wo er in den Spielzeiten 2016/17 (15 Spiele, ein Tor), 2015/16 (23 Spiele, ein Tor) und 2014/15 (15 Spiele) auflief.