Bewährungsstrafe nach hartem Kreisliga-Foul

Ein schweres Foul in einem Wuppertaler Kreisliga-Spiel hatte nun ein gerichtliches Nachspiel. Das Amtsgericht Wuppertal verurteilte einen Spieler wegen gefährlicher Körperverletzung zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Zusätzlich muss er 20 Tagessätze à 100 Euro an die Aktion „Wuppertaler in Not“ zahlen.

Laut Reviersport, der sich auf Informationen der Westdeutschen Zeitung bezieht, ereignete sich der Vorfall bereits im Jahr 2024.

Der gefoulte Spieler erlitt im Kreispokalduell zwischen den Breiten Burschen Barmen und Grün-Weiß Wuppertal mehrere schwere Verletzungen, darunter Brüche im Knöchel- und Wadenbeinbereich sowie einen Syndesmoseriss. Eine Rückkehr auf den Platz war für rund ein halbes Jahr nicht möglich.