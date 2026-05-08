Bewährungsprobe gegen den Titelkandidaten

Die Tabellenkonstellation spricht vor dem Anpfiff für die Gäste. Germania Egestorf-Langreder reist mit 53 Punkten als Tabellendritter an und liegt nur sieben Punkte hinter Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst.
TuS Bersenbrück rangiert mit 41 Punkten auf Platz acht und hat den Anschluss an die Spitzengruppe zuletzt verloren. Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Ligaspielen wächst der Druck auf die Mannschaft, wieder Konstanz in ihre Leistungen zu bringen.
Klare Niederlage in Meppen belastet Bersenbrück
Besonders das jüngste 1:5 beim SV Meppen II offenbarte erneut die defensive Anfälligkeit der Gastgeber. Mit inzwischen 61 Gegentoren stellt Bersenbrück die schwächste Defensive der oberen Tabellenhälfte.
Egestorf-Langreder hingegen präsentierte sich zuletzt stabil. Nach dem torlosen Spitzenspiel gegen Atlas Delmenhorst folgte ein 2:1-Auswärtssieg bei Holthausen Biene. Die Mannschaft bleibt damit im Rennen um die Spitzenplätze.
So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Trotz der aktuellen Ausgangslage dürfte Egestorf das Hinspiel nicht vergessen haben. Damals setzte sich Bersenbrück überraschend deutlich mit 4:1 durch.
Manneh brachte den TuS früh in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bode sorgten James, Lührmann und Alvarez per Foulelfmeter für den klaren Auswärtserfolg. Eine Gelb-Rote Karte gegen Baumgratz schwächte Egestorf zusätzlich.
Offensivqualität auf beiden Seiten
Beide Mannschaften verfügen offensiv über erhebliche Qualität. Egestorf erzielte bislang 58 Treffer, Bersenbrück sogar 61. Gleichzeitig unterscheiden sich die Teams deutlich im Defensivverhalten.
Während Germania erst 34 Gegentreffer kassierte und damit zu den stabileren Mannschaften der Liga zählt, zeigt sich Bersenbrück defensiv anfällig. Diese Balance könnte im direkten Vergleich entscheidend werden.
Für Bersenbrück bietet die Partie die Gelegenheit, nach den jüngsten Rückschlägen ein Zeichen gegen einen Spitzenklub zu setzen und die Saison stabil zu Ende zu führen.
Egestorf-Langreder hingegen darf sich im engen Aufstiegsrennen kaum Punktverluste erlauben. Entsprechend hoch dürfte die Bedeutung der Begegnung für beide Mannschaften sein.