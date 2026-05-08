Bewährungsprobe gegen den Titelkandidaten

Die Tabellenkonstellation spricht vor dem Anpfiff für die Gäste. Germania Egestorf-Langreder reist mit 53 Punkten als Tabellendritter an und liegt nur sieben Punkte hinter Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst. TuS Bersenbrück rangiert mit 41 Punkten auf Platz acht und hat den Anschluss an die Spitzengruppe zuletzt verloren. Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Ligaspielen wächst der Druck auf die Mannschaft, wieder Konstanz in ihre Leistungen zu bringen.

Klare Niederlage in Meppen belastet Bersenbrück Besonders das jüngste 1:5 beim SV Meppen II offenbarte erneut die defensive Anfälligkeit der Gastgeber. Mit inzwischen 61 Gegentoren stellt Bersenbrück die schwächste Defensive der oberen Tabellenhälfte. Egestorf-Langreder hingegen präsentierte sich zuletzt stabil. Nach dem torlosen Spitzenspiel gegen Atlas Delmenhorst folgte ein 2:1-Auswärtssieg bei Holthausen Biene. Die Mannschaft bleibt damit im Rennen um die Spitzenplätze.