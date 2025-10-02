Bewährungsprobe gegen den Tabellenzweiten

Mit dem SV 09 Arnstadt gastiert der aktuelle Tabellenzweite der Thüringenliga im Sportpark an der Ulster – und bringt vor allem eines mit: die stabilste Defensive der Liga.
Die Rhöner haben sich als Aufsteiger schnell akklimatisiert. Acht Punkte aus den ersten fünf Partien bedeuten eine solide Ausgangslage für das Team von Trainer Andreas Mannel. „Grundsätzlich würde ich den Saisonstart mit acht Punkten aus fünf Spielen als gelungen bezeichnen“, sagt Torjäger Fabian Göb, der mit vier Saisontreffern bereits seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Dennoch sieht er Entwicklungspotenzial: „Bei den Abläufen in den unterschiedlichen Mannschaftsteilen ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.“
Am vergangenen Wochenende blieb das Team aufgrund einer Spielabsage ohne Einsatz. Ob das ein Vor- oder Nachteil für das Duell mit Arnstadt ist, darüber lässt sich trefflich diskutieren. „Grundsätzlich ist ein wöchentlicher Spielrhythmus nicht zu unterschätzen“, erklärt Göb, „aber wir haben das mit sehr gutem und intensivem Training wieder aufgefangen.“ Zudem konnte die Pause genutzt werden, um angeschlagene Spieler zurückzubekommen: „Es kommen definitiv zwei bis drei Jungs zurück, die uns in Fahner Höhe gefehlt hätten – auch ich war etwas angeschlagen. Von daher ist es auch kein Beinbruch, dass wir nicht gespielt haben.“
Fabian Göb war in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig in der Landesklasse 3 und beweist auch eine Liga höher seine Abschlussqualitäten. Doch er merkt den Unterschied: „Das Niveau der Verteidiger in der Thüringenliga ist schon ein ganz anderes. Die Chancen, die man pro Spiel bekommt, sind deutlich weniger und man muss mehr investieren, um in diese Situationen zu kommen.“ Trotz allem bleibt er seinem Stil treu – nicht zuletzt, weil er sich auf seine Mitspieler verlassen kann: „Wir als Mannschaft sind gut genug, um unsere Offensivspieler auch in der Thüringenliga in torgefährliche Situationen zu bringen.“
Mit einem weiteren Punktgewinn oder gar einem Heimsieg könnte der SV Borsch 1925 ein echtes Ausrufezeichen in der Thüringenliga setzen. Dafür wird es auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, taktische Disziplin – und einen eiskalten Fabian Göb im Strafraum ankommen. Das letzte Direktduell macht den Borschern dabei Mut, denn vor ziemlich genau zwei Jahren gab es im Pokal einen 2:1-Heimsieg. Damals spielte Borschn übrigens noch in der Landesklasse, Arnstadt sogar zwei Ligen höher in der Oberliga.