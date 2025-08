Bewährungsprobe für Spitzenreiter Ammerthal: Glückt der 4. Streich?

Vor einer echten Bewährungsprobe steht die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost. Die starke Frühform des Tabellenführers wird am morgigen Samstag vom SV Buckenhofen überprüft. Die Fußballer aus dem Landkreis Forchheim haben sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer Spitzenmannschaft der Liga gemausert, verpassten in der Vorsaison den Einzug in die Bayernliga-Relegation nur um Haaresbreite. Dennoch peilt die DJK zu Hause den vierten Sieg im vierten Spiel an. Anstoß ist um 17 Uhr.

Morgen, 17:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SV Buckenhofen Buckenhofen 17:00 PUSH



Freilich: Angesichts des perfekten Saisonstarts gehen die Ammerthaler mit Rückenwind in dieses Heimspiel. Zuletzt gewannen die Pirner-Brüder, Brüggen & Co. das Derby in Lauterhofen mit 2:0. Nach Ansicht von Co-Trainer Karl-Heinz Wagner habe die Darbietung Luft nach oben gelassen. „Insgesamt war es – vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit – nicht das Spiel, das wir spielen können“, sagte er nachher.



Viele unkonzentrierte Momente wird sich die Mannschaft von Chefanweiser Tobias Rösl gegen Buckenhofen nicht erlauben dürfen. Die Oberfranken stiegen 2022 in die Landesliga auf, steigerten sich Jahr für Jahr. Das zeigen schon allein die Endplatzierungen (9, 6 und 3). Nur aufgrund des verlorenen Direktvergleiches mit dem letztlich aufgestiegenen FSV Stadeln, durfte der SVB in diesem Mai nicht an der Relegation zur Bayernliga teilnehmen. Trainiert wird das Team seit dieser Saison von Markus Fischer. Der war auch schon im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg tätig, unter anderem als Co-Trainer der Bundesliga-U19. Im Kader des Ammerthaler Kontrahenten tummeln sich zudem einige Akteure, die Bayernliga- und sogar Regionalliga-Spiele in ihrer Vita stehen haben.



„Nach einem gelungen Saisonstart treffen wir auf eine, was die Tabelle der letzten Saison belegt, absolute Spitzenmannschaft der Landesliga Nordost“, weiß DJK-Trainer Rösl um die Schwere der Aufgabe. Weiter sagt er: „Wir werden sehr gefordert werden und müssen alles abrufen, um die drei Punkte in Ammerthal zu behalten. Dafür haben wir uns in der zurückliegenden Trainingswoche aus meiner Sicht bestens vorbereitet.“ Gegenüber dem letzten Spiel kehrt der bereits zweimal als Torschütze erfolgreiche Dominik Haller in den Kader zurück. Somit fehlen den Oberpfälzern nur die dauerverletzten Spieler Fabian Helleder, Anton Shynder, André Karzmarczyk und Mario Plott.