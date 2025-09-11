 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Mit breiter Brust kann die SpVgg Landshut zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf reisen
Mit breiter Brust kann die SpVgg Landshut zum SV Schwandorf-Ettmannsdorf reisen – Foto: Norbert Herrmann

Bewährungsprobe für Landshut - "V" erwartet Passau

11. Spieltag: Bogen peilt gegen Etzenricht Heimdreier an +++ Vornbach hat Teisbach zu Gast

Landesliga Mitte

Am 11. Spieltag der Landesliga kommt es am Freitagabend zum Flutlicht-Derby zwischen dem glänzend dastehenden SSV Eggenfelden sowie dem 1. FC Passau, der ebenfalls bislang eine sehr ordentliche Runde spielt. Spitzenreiter SpVgg Landshut ist am Samstag zu Gast beim Mitfavoriten SV Schwandorf-Ettmannsdorf und steht vor einer entsprechend hohen Auswärtshürde. Zu einem Aufsteigerduell kommt es zwischen der DJK Vornbach und dem FC Teisbach. Der TSV Bogen visiert im Kellerduell gegen den SV Etzenricht seinen zweiten Saisonsieg an.

Am Sonntag-Nachmittag müssen der FC Dingolfing (beim TB 03 Roding) und der TSV Seebach (beim FC Tegernheim) ihre Koffer packen.

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
19:30live


Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Mit dem 1.FC Passau ist eine weitere Topmannschaft bei uns an der Birkenallee zu Gast. Der FCP verfügt über einen sehr gut besetzten uns ausgeglichen Kader sowie über jede Menge Qualität. Ich erwarte ein sehr enges und kampfbetontes Spiel, bei dem der Wille und die Galligkeit entscheidend sein wird. Aber auch in dieser Partie wollen wir die Punkte in Eggenfelden behalten."

Personalien: Kapitän Simon Schie wurde nach seinem Platzverweis in Seebach für drei Partien gesperrt.


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Im Vergleich zum Spiel gegen Bogen müssen wir auswärts in Eggenfelden noch einmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Der V hat seinen Kader im Sommer sehr gut verstärkt und steht mit seiner jungen, spielstarken Mannschaft aktuell völlig verdient in der Spitzengruppe. Für uns wird das ein echter Gradmesser, um zu sehen, wo wir derzeit stehen."

Personalien: Moritz Bruckmaier und Julian Kornreder stehen nicht zur Verfügung.


Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
15:00live



Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Während unsere Trend in den vergangenen Spielen nicht optimal war, scheint Teisbach in der Liga angekommen zu sein. Ein Gegner, der Qualität, Tempo und Wucht in der Offensive hat. Daheim wollen wir aber selbstverständlich auch unsere Fähigkeiten auf den Platz bekommen und drei Punkte holen, um den Abstand nach hinten groß zu halten."

Personalien: Alexandros Hatjissavas, Lenni Dambeck, Daniel Fuchs, Thomas Schacherbauer, Lucas Stallmeier, Nico Knon, Paul Löw und Lukas Spannbauer können allesamt nicht mitwirken.



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Der erste Sieg hat dem Team natürlich sehr gut getan und wird hoffentlich eine Menge Selbstvertrauen geben. Jetzt gilt es hauptsächlich die Leistung der letzten beiden Spiele möglichst zu bestätigen. Die DJK Vornbach hat aus den letzten 31 Heimspielen 26 Siege und 5 Unentschieden geholt. Mehr Heimstärke geht nicht. Wir wollen dennoch nicht mit leeren Händen heimfahren und freuen uns auf das Duell gegen den letztjährigen Meister der Bezirksliga Ost."

Personalien: Simon Guggenberger kehrt in den Kader zurück. Alexander Rauscher und Sebastian Weber fehlen aus privaten Gründen. Ansonsten gibt es neben den drei Langzeitverletzten ein paar Fragezeichen.


Der TSV Bogen um Tobias Haumer liebäugelt gegen den SV Etzenricht mit einem Heimsieg
Der TSV Bogen um Tobias Haumer liebäugelt gegen den SV Etzenricht mit einem Heimsieg – Foto: Charly Becherer


Sa., 13.09.2025, 17:00 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
17:00


Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "In Passau haben wir eine gute und vor allem disziplinierte Leistung abgeliefert, die mehr als einen Punkt verdient gehabt hätte. Gegen Etzenricht wollen wir unbedingt unseren zweiten Saisonsieg holen. Das ist ein direkter Konkurrent im hinteren Tabellenbereich und da müssen wir liefern. Allerdings bekommen wir es mit einer sehr kampfstarken Truppe zu tun, die mittlerweile fünfmal in Folge nicht mehr verloren hat und vor allem über Standards sehr gefährlich ist."

Personalien: Erstmals in dieser Saison haben die Rautenstädter alle Mann an Bord.

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wenn wir weiterhin so konstant unsere Leistung abrufen, muss einfach auch mal ein Sieg herausspringen. Es fehlt lediglich in letzter Zeit oft das entscheidende Tor. Ähnlich wie die letzten Wochen müssen wir demnach unser Maximum abrufen und dann sehen wir, ob es auch mal mit drei Punkten klappt.“

Personalien: Gegenüber der Partie gegen Bad Kötzting gibt es voraussichtlich keinerlei Veränderungen.



Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
15:00


Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Durch die beiden Unentschieden zuletzt treten wir tabellarisch aktuell etwas auf der Stelle. Mit zwei Siegen – welche durchaus möglich gewesen wären – hätten wir vier Punkte mehr auf dem Konto – und jetzt ein absolutes Spitzenspiel gegen die SpVgg Landshut. Das allein mit mangelndem Spielglück zu begründen, ist mir zu einfach. Fakt ist, dass wir aktuell zu viele Treffer kassieren. 17 Gegentore sind zum derzeitigen Stand einfach zu viel. Unser Gast aus Landshut hat aktuell nur sechs Gegentore. Das macht dann die fünf Punkte in der Tabelle aus und zeigt, warum Landshut ganz oben steht. Unser Fokus lag daher in dieser Woche ganz klar auf unserer Defensivarbeit. Wir wissen, welche Qualitäten der Spitzenreiter aus Landshut aufzubieten hat, und benötigen eine gute defensive Ordnung, eine hohe Zweikampfquote und viel Laufarbeit gegen den Ball. Schaffen wir es, über 90 Minuten eine konzentrierte und laufintensive Leistung abzurufen, dann ist auch gegen die Spitzenreiter ein Punktgewinn möglich.“

Personalien: Im Kader der Naabtalkicker gibt es nur ein Fragezeichen. Tobias Jobst konnte wegen anhaltender Knieproblemen weiterhin nicht trainieren. Es bleibt abzuwarten, ob es für einen Kaderplatz reicht. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Beim souveränen letzten Heimsieg gegen den guten Aufsteiger Vornbach zeigten wir in der zweiten Hälfte zu wenig in Sachen Intensität und Chancenverwertung. Mit Ettmannsdorf sind wir jetzt bei einem Gegner der Spitzengruppe zu Gast, den wir sehr stark einschätzen. Um so mehr werden wir was die Intensität und Defensivbereitschaft betrifft an das Maximum gehen müssen. Trotz der Schwere der Aufgabe sind wir aber fest bestrebt, drei weitere Punkte zu holen.

Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten wird Kilian Dietrich ausfallen. Der Einsatz von Simon Kirmeier ist fraglich.



So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TB 03 Roding
TB 03 RodingTB Roding
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
15:00live


Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Der FC Dingolfing hat zuletzt gegen zwei Titelaspiranten sehr starke Leistungen gezeigt. Trotz vieler Verletzungsprobleme in dieser Saison verfügen sie über enorme Qualität und gehören für mich eigentlich weiter nach oben in die Tabelle. Folglich erwartet uns eine richtig schwere Aufgabe. Unser letztes Spiel gegen Teisbach war ein Tiefschlag und für alle ein harter Moment. Aber gerade solche Rückschläge gehören im Fußball dazu – entscheidend ist, wie man wieder aufsteht. Wir müssen jetzt Charakter zeigen und wieder als Mannschaft auftreten. Vor der Saison hat uns aufgrund des XXL-Umbruchs jeder als ersten Absteiger gesehen. Deshalb haben wir keinen zusätzlichen Druck mehr. Im Gegenteil: Wir können frei aufspielen, weil uns keiner mehr etwas zutraut. Genau das wollen wir nutzen.“

Personalien: Sicher keine Option sind aus unterschiedlichsten Gründen Alban Salla, Justin Lysyuk, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler. Derweil ist Torjäger Almir Mujcinovic weiter auf dem Weg der Genesung. Ob es am Sonntag schon für einen Kaderplatz reicht, ist jedoch fraglich. Sein Sturmkollege Yusuf Babat kommt am Wochenende zurück aus der Heimat und nimmt zunächst auf der Bank Platz.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Roding wird nach der klaren Schlappe in Teisbach bemüht sein, gegen uns eine Reaktion zu zeigen. Darauf müssen wir uns einstellen und dementsprechend zur Sache gehen. Für uns ist es eine richtungsweisende Partie, die wir auf keinen Fall verlieren sollten. Unser Leistungen waren in den vergangenen Wochen über weite Strecken gut und dementsprechend wollen wir auch am Sonntag selbstbewusst auftreten.“

Personalien: Die Liste der Langzeitausfälle ist nach wie vor lang, zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. Wieder dabei ist Christoph Laimer, dessen Rotsperre abgelaufen ist.



Martin Kauschinger und seine Teamkameraden vom TSV Sebach gehen beim FC Tegernheim auf drei Punkte
Martin Kauschinger und seine Teamkameraden vom TSV Sebach gehen beim FC Tegernheim auf drei Punkte – Foto: Harry Rindler




So., 14.09.2025, 17:00 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
17:00live

Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Seebach ist eine der Top-Mannschaften der Liga mit einen sehr ausgeglichenen und starken Kader. Deswegen gehen wir mit Sicherheit als Außenseiter ins Spiel.“

Personalien: Die Kadersituation beim Aufsteiger ist weiterhin angespannt. Von den bisherigen Verletzten ist noch niemand wieder einsatzfähig. Aufgrund mehrerer Urlauber wird es erneut Veränderungen in der Startformation geben.




Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): "Nach der Niederlage gegen Eggenfelden wollen wir in Tegernheim umgehend in die Erfolgsspur zurückkehren. Dafür müssen wir allerdings wieder deutlich konsequenter verteidigen als im letzten Spiel. Fußballerisch sind wir gut unterwegs und wir wollen auch am Sonntag unsere Qualitäten auf den Platz bringen."

Personalien: Rotsünder Patrick Pfisterer, Simon Griesbeck, Stefan Trifterer und die beiden Dauerpatienten Christoph Beck und Luis Müller-Eckstein sind keine Optionen.
