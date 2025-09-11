Bewährungsprobe für Landshut - "V" erwartet Passau

Am 11. Spieltag der Landesliga kommt es am Freitagabend zum Flutlicht-Derby zwischen dem glänzend dastehenden SSV Eggenfelden sowie dem 1. FC Passau, der ebenfalls bislang eine sehr ordentliche Runde spielt. Spitzenreiter SpVgg Landshut ist am Samstag zu Gast beim Mitfavoriten SV Schwandorf-Ettmannsdorf und steht vor einer entsprechend hohen Auswärtshürde. Zu einem Aufsteigerduell kommt es zwischen der DJK Vornbach und dem FC Teisbach. Der TSV Bogen visiert im Kellerduell gegen den SV Etzenricht seinen zweiten Saisonsieg an.
Am Sonntag-Nachmittag müssen der FC Dingolfing (beim TB 03 Roding) und der TSV Seebach (beim FC Tegernheim) ihre Koffer packen.
Personalien: Simon Guggenberger kehrt in den Kader zurück. Alexander Rauscher und Sebastian Weber fehlen aus privaten Gründen. Ansonsten gibt es neben den drei Langzeitverletzten ein paar Fragezeichen.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Wenn wir weiterhin so konstant unsere Leistung abrufen, muss einfach auch mal ein Sieg herausspringen. Es fehlt lediglich in letzter Zeit oft das entscheidende Tor. Ähnlich wie die letzten Wochen müssen wir demnach unser Maximum abrufen und dann sehen wir, ob es auch mal mit drei Punkten klappt.“
Personalien: Gegenüber der Partie gegen Bad Kötzting gibt es voraussichtlich keinerlei Veränderungen.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Durch die beiden Unentschieden zuletzt treten wir tabellarisch aktuell etwas auf der Stelle. Mit zwei Siegen – welche durchaus möglich gewesen wären – hätten wir vier Punkte mehr auf dem Konto – und jetzt ein absolutes Spitzenspiel gegen die SpVgg Landshut. Das allein mit mangelndem Spielglück zu begründen, ist mir zu einfach. Fakt ist, dass wir aktuell zu viele Treffer kassieren. 17 Gegentore sind zum derzeitigen Stand einfach zu viel. Unser Gast aus Landshut hat aktuell nur sechs Gegentore. Das macht dann die fünf Punkte in der Tabelle aus und zeigt, warum Landshut ganz oben steht. Unser Fokus lag daher in dieser Woche ganz klar auf unserer Defensivarbeit. Wir wissen, welche Qualitäten der Spitzenreiter aus Landshut aufzubieten hat, und benötigen eine gute defensive Ordnung, eine hohe Zweikampfquote und viel Laufarbeit gegen den Ball. Schaffen wir es, über 90 Minuten eine konzentrierte und laufintensive Leistung abzurufen, dann ist auch gegen die Spitzenreiter ein Punktgewinn möglich.“
Personalien: Im Kader der Naabtalkicker gibt es nur ein Fragezeichen. Tobias Jobst konnte wegen anhaltender Knieproblemen weiterhin nicht trainieren. Es bleibt abzuwarten, ob es für einen Kaderplatz reicht. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Beim souveränen letzten Heimsieg gegen den guten Aufsteiger Vornbach zeigten wir in der zweiten Hälfte zu wenig in Sachen Intensität und Chancenverwertung. Mit Ettmannsdorf sind wir jetzt bei einem Gegner der Spitzengruppe zu Gast, den wir sehr stark einschätzen. Um so mehr werden wir was die Intensität und Defensivbereitschaft betrifft an das Maximum gehen müssen. Trotz der Schwere der Aufgabe sind wir aber fest bestrebt, drei weitere Punkte zu holen.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Der FC Dingolfing hat zuletzt gegen zwei Titelaspiranten sehr starke Leistungen gezeigt. Trotz vieler Verletzungsprobleme in dieser Saison verfügen sie über enorme Qualität und gehören für mich eigentlich weiter nach oben in die Tabelle. Folglich erwartet uns eine richtig schwere Aufgabe. Unser letztes Spiel gegen Teisbach war ein Tiefschlag und für alle ein harter Moment. Aber gerade solche Rückschläge gehören im Fußball dazu – entscheidend ist, wie man wieder aufsteht. Wir müssen jetzt Charakter zeigen und wieder als Mannschaft auftreten. Vor der Saison hat uns aufgrund des XXL-Umbruchs jeder als ersten Absteiger gesehen. Deshalb haben wir keinen zusätzlichen Druck mehr. Im Gegenteil: Wir können frei aufspielen, weil uns keiner mehr etwas zutraut. Genau das wollen wir nutzen.“
Personalien: Sicher keine Option sind aus unterschiedlichsten Gründen Alban Salla, Justin Lysyuk, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler. Derweil ist Torjäger Almir Mujcinovic weiter auf dem Weg der Genesung. Ob es am Sonntag schon für einen Kaderplatz reicht, ist jedoch fraglich. Sein Sturmkollege Yusuf Babat kommt am Wochenende zurück aus der Heimat und nimmt zunächst auf der Bank Platz.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Roding wird nach der klaren Schlappe in Teisbach bemüht sein, gegen uns eine Reaktion zu zeigen. Darauf müssen wir uns einstellen und dementsprechend zur Sache gehen. Für uns ist es eine richtungsweisende Partie, die wir auf keinen Fall verlieren sollten. Unser Leistungen waren in den vergangenen Wochen über weite Strecken gut und dementsprechend wollen wir auch am Sonntag selbstbewusst auftreten.“
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Seebach ist eine der Top-Mannschaften der Liga mit einen sehr ausgeglichenen und starken Kader. Deswegen gehen wir mit Sicherheit als Außenseiter ins Spiel.“
Personalien: Die Kadersituation beim Aufsteiger ist weiterhin angespannt. Von den bisherigen Verletzten ist noch niemand wieder einsatzfähig. Aufgrund mehrerer Urlauber wird es erneut Veränderungen in der Startformation geben.