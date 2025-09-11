Bewährungsprobe für Landshut - "V" erwartet Passau

Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Durch die beiden Unentschieden zuletzt treten wir tabellarisch aktuell etwas auf der Stelle. Mit zwei Siegen – welche durchaus möglich gewesen wären – hätten wir vier Punkte mehr auf dem Konto – und jetzt ein absolutes Spitzenspiel gegen die SpVgg Landshut. Das allein mit mangelndem Spielglück zu begründen, ist mir zu einfach. Fakt ist, dass wir aktuell zu viele Treffer kassieren. 17 Gegentore sind zum derzeitigen Stand einfach zu viel. Unser Gast aus Landshut hat aktuell nur sechs Gegentore. Das macht dann die fünf Punkte in der Tabelle aus und zeigt, warum Landshut ganz oben steht. Unser Fokus lag daher in dieser Woche ganz klar auf unserer Defensivarbeit. Wir wissen, welche Qualitäten der Spitzenreiter aus Landshut aufzubieten hat, und benötigen eine gute defensive Ordnung, eine hohe Zweikampfquote und viel Laufarbeit gegen den Ball. Schaffen wir es, über 90 Minuten eine konzentrierte und laufintensive Leistung abzurufen, dann ist auch gegen die Spitzenreiter ein Punktgewinn möglich.“

Personalien: Im Kader der Naabtalkicker gibt es nur ein Fragezeichen. Tobias Jobst konnte wegen anhaltender Knieproblemen weiterhin nicht trainieren. Es bleibt abzuwarten, ob es für einen Kaderplatz reicht. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Beim souveränen letzten Heimsieg gegen den guten Aufsteiger Vornbach zeigten wir in der zweiten Hälfte zu wenig in Sachen Intensität und Chancenverwertung. Mit Ettmannsdorf sind wir jetzt bei einem Gegner der Spitzengruppe zu Gast, den wir sehr stark einschätzen. Um so mehr werden wir was die Intensität und Defensivbereitschaft betrifft an das Maximum gehen müssen. Trotz der Schwere der Aufgabe sind wir aber fest bestrebt, drei weitere Punkte zu holen.

Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten wird Kilian Dietrich ausfallen. Der Einsatz von Simon Kirmeier ist fraglich.





