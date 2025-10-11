Bewährungsprobe für Klei/Hun/Doh – Wolfhagen will nachlegen

Der 13. Spieltag der Verbandsliga Nord bringt für die nordhessischen Vertreter anspruchsvolle Aufgaben mit sich. Während SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach seinen Lauf bei Spitzenreiter Bad Soden fortsetzen will, steht FSV Wolfhagen beim Kellerkind Hofbieber unter Siegzwang. Auch SC Willingen, OSC Vellmar und SG Calden/Meimbressen müssen auswärts bestehen.

Die in Bestform spielende SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, welche zuletzt fünf Pflichtspielsiege feierte, ist beim Tabellenführer Bad Soden zu Gast. Trotz der klaren Rollenverteilung reist die Brandner-Elf mit breiter Brust in den Main-Kinzig-Kreis, wo sie vor allem auf die starke Offensive der Sprudelkicker achten müssen. Entscheidend wird sein, ob die SG der geballten Offensivkraft standhält.

Nach vier Auswärtsspielen in Serie kehrt der Lichtenauer FV zurück an die Heinrichstraße und will seine Heimbilanz ausbauen. Gegner OSC Vellmar wartet noch immer auf den ersten Auswärtssieg und steht tabellarisch unter Druck. Mut schöpfen die Gastgeber aus der starken Bilanz der vergangenen Duelle – in neun Begegnungen blieben sie ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis).

Der Tabellenzweite aus Kassel steht in Flieden vor einer echten Bewährungsprobe. Die Gastgeber zählen zu den heimstärksten Teams der Liga und besiegten zuletzt sogar Spitzenreiter Bad Soden. Für die Junglöwen gilt es, den Fokus zu wahren – zumal in einer Woche das Topspiel gegen Bad Soden ansteht.

Mit Selbstvertrauen reist der SC Willingen zum formstarken SV Steinbach. Der Hessenliga-Absteiger hat vier Spiele in Serie gewonnen und peilt den Anschluss an die Spitze an. Willingen setzt auf seine verbesserte Defensive und schnelle Konter, um Zählbares mitzunehmen.

Ohne Chefcoach gefordert

Für den Tabellendritten Wolfhagen zählt beim Drittletzten Hofbieber nur ein Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Ohne Trainer Andrecht, aber mit klarer Marschroute wollen die Wolfhager über Tempo und frühe Führung die Partie kontrollieren. Die Gastgeber hoffen derweil, nach zuletzt ordentlichen Auftritten den Negativtrend zu stoppen. Pflichtsieg in Eichenzell?

Nach drei sieglosen Spielen in Folge will Aufsteiger Calden/Meimbressen beim Vorletzten Eichenzell wieder punkten. Die Gäste sind gewarnt vor einem Gegner, der in der Tabelle schlechter dasteht, als es seine Leistungen vermuten lassen – dennoch peilen sie fest drei Punkte an. Stoppt Wabern den Negativtrend?

