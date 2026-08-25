Bewährungsprobe für junge Kicker: SG Tegernseer Tal tritt beim SV Miesbach II an

Die SG Tegernseer Tal gastiert am Dienstag um 19.30 Uhr beim SV Miesbach II. Seit der Neugründung 2022 verlor die Spielgemeinschaft alle vier Duelle gegen die Kreisstädter.

Nach einer langen Vorbereitung startet am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr auch die Miesbacher Bezirksligareserve in die neue Spielzeit. Ihr Auftaktgegner ist die SG Tegernseer Tal, die sich in ihrem ersten Saisonspiel mit der Kreuther Reservemannschaft die Punkte teilte.

„Wir sind mit unserem Saisonauftakt zufrieden“, analysiert der neue SG-Coach Stefan Schubert. Man habe mit einigen Spielern begonnen, die eigentlich noch in der U19 spielberechtigt wären. Dadurch wurde die ohnehin schon außergewöhnlich junge Elf weiter verjüngt. „Wir finden uns von Woche zu Woche mehr in den Trainingseinheiten, und daher muss ich sagen, dass das schon ganz okay war“, sagt Schubert. Zweimal holte seine Mannschaft beim Auftakt vor einer Woche gegen Kreuth einen Rückstand wieder auf.