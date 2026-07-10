Bewährter Kern, neue Impulse: Die 1. Herren startet in die Vorbereitun

Mit dem Trainingsauftakt am Dienstag ist unsere 1. Herrenmannschaft in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Trainer Nico Lauenstein konnte dabei einen nahezu kompletten Kader aus der vergangenen Spielzeit begrüßen. Den drei Abgängen von Jona Storm (Germania Hauenhorst) sowie den Brüdern Junes (Eintracht Rheine II) und Jamal Koussaybani (TuS St. Arnold) stehen insgesamt sieben Neuzugänge gegenüber. Bereits bekannt waren die Verpflichtungen von Ricardo Faria da Silva (SV Burgsteinfurt), Ibo Polat und Anil Kesluhoglu (beide Germania Hauenhorst), Pascal Smyrek (SV Mesum II) sowie Michael Stapper (SC Spelle-Venhaus II). Pünktlich zum Trainingsauftakt dürfen wir nun zwei weitere Neuzugänge im Schotthock begrüßen.

Mit Jason Petris kehrt ein Spieler zurück, der in den ersten Jahren nach der Fusion von Grün-Weiß und Amisia bereits für reichlich Furore sorgte. Seine starken Leistungen blieben auch höherklassigen Vereinen nicht verborgen, sodass er zum SV Burgsteinfurt wechselte und dort zuletzt in der Landesliga aktiv war. Nun zieht es ihn zurück zu seiner „alten Liebe“ – sehr zur Freude des gesamten Vereins. Besonders Trainer Nico Lauenstein freut sich über die Rückkehr: „Mit Jason haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt gehabt. Leider hat es etwas gedauert, bis wir ihn wieder für GWA überzeugen konnten. Er bringt für unsere Mannschaft noch einmal eine deutliche Qualitätssteigerung mit und wird uns besser machen. Zudem ist er historisch gesehen der erste Torschütze nach der Fusion von GW und Amisia.“