Bewährte Rezepte fürs Spitzenspiel Spitzenspiel in der Landesklasse 1. Der Tabellenführer vom SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) empfängt Verfolger Schmölln.

Ungern werden sich die Orlastädter an die Pokalqualifikationsrunde in Schmölln erinnern, als man knapp mit 1:2 Toren die Segel streichen musste. Umso öfter wird Schmöllns Trainer Tim Rauch seinen Mannen dieses Match möglicherweise nochmal ins Gedächtnis rufen. Doch auch der Coach weiß, dass Pokal und Liga zwei verschiedene paar Schuhe sein können. "Sicherlich muss man da differenzieren. Das war früh in der Saison, noch vor dem Punktspielauftakt. Da wussten beide noch nicht genau, wo sie stehen. Sie haben eine gute Qualität und wir haben auch schon in einigen Phasen des Pokalspiels gesehen, was auf uns zu kommen kann", sagt Tim Rauch.

So kommt es am Samstag auf der Roten Erde zum absoluten Spitzenduell in der Landesklasse und auch bei den Hausherren ist die Vorfreude auf diese Begegnung groß. Das letzte Mal, als die Blau-Weißen die Spitzenposition erkletterten, war im November 2019, als die Saison danach abgebrochen wurde. Auch deshalb ist die Euphorie in der Orlastadt groß und es wird eine spannende Begegnung erwartet. Neustadts Kapitän, Daniel Meyer, erwartet „eine intensive Partie, in der die Mannschaft die Nase vorn haben wird, die den Kampf am besten annehmen kann. Meine Jungs sind vorbereitet.“