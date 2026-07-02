Beverstedter Gemeindeturnier startet am Freitagabend MTV Bokel erneut in der Favoritenrolle von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Das Gemeindepokalturnier findet in diesem Jahr in Beverstedt statt. Insgesamt sieben Mannschaften nehmen an dem Wettbewerb teil, der am Freitagabend auf dem Sportplatz An der Brake startet.

Das Turnier beginnt mit den Partien der Gruppe A. Zum Auftakt spielt der Gastgeber SG Beverstedt/Wellen gegen die SG BW Stubben. Danach folgt die Partie der Zweitvertetungen der SG FAW und FC Lune. Die Gruppenauslosung ergab für die Gruppe B eine Konstellation mit dem MTV Bokel, dem FC Lune sowie der SG FAW. Der JFV Biber, der ebenfalls in diese Gruppe gelost wurde, wird nicht am Turnier teilnehmen, da der JFV zum diesem Zeitpunkt keine Mannschaft stellen kann.

Zum Spielplan: Klick Als Favorit geht der MTV Bokel in das Turnier. Die Mannschaft ist Titelverteidiger und hat die Möglichkeit, den Titelzum vierten Mal in Folge zu gewinnen. Im Finale des vergangenen Jahres hatte sich der MTV Bokel gegen den FC Lune durchgesetzt.