Bevern verabschiedet mehrere Spieler zum Saisonende

– Foto: Detlev Drobeck

Der SV Bevern hat via Instagram mehrere Spieler verabschiedet, die den Verein zum Ende der Saison 2025/26 verlassen werden. Dabei richtet der Klub besondere Worte des Dankes an langjährige Wegbegleiter.

Nach einem Jahr im Trikot des SV Bevern verabschiedet sich Peer Behrends vom Verein. Der SVB bedankte sich für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschte ihm für die Zukunft sportlich wie privat alles Gute.

Ebenfalls verabschiedet werden Gerrit Frohn, Maart Nolting und Thomas Wulfing, die jeweils zwei Jahre für den Verein aktiv waren. Der SV Bevern hob ihren Einsatz, Teamgeist und die gemeinsame Zeit hervor. Zudem betonte der Verein, dass die Spieler sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Teil der Mannschaft gewesen seien.