Bevern unterliegt im Topspiel, Remis im Aufsteigerduell

Vor 230 Zuschauern setzte sich Vorwärts Nordhorn mit 2:1 gegen den SV Bevern durch. Christopher Hölscher traf früh zum 1:0 (10.), bevor Jan Kalvelage (25.) ausglich. In einer umkämpften Partie war es erneut Hölscher (75.), der mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Während Bevern nach fünf Siegen in Serie wieder verlor, hält Nordhorns Serie an und man springt auf Rang drei, mitten rein ins Titelrennen.

In Lohne gab es ein mitreißendes 3:3 – und das mit einem spektakulären Finish. Die Eintracht führte nach einem Eigentor von Lucas Hausendorf (18.) und einem Treffer von Junior Seydou Kone (44.) zur Pause mit 2:0, ehe Lohne nach dem Seitenwechsel zurück ins Spiel fand. Zwar erhöhte Nordhorn durch einen von Fabian Weidekat verwandelten Foulelfmeter (64.) auf 1:3, doch Fynn Dauny leitete mit seinem zweiten Treffer (74.) die Aufholjagd ein. In einer langen Nachspielzeit traf Dauny schließlich sogar noch zum 3:3 (90.+6) und sorgte für Jubel bei den Gastgebern – sowie Enttäuschung bei Nordhorn, die den Sprung auf Platz sechs verpassten.

Schüttorf legte stark los und ging bereits in der 3. Minute durch Leonhard Klümper in Führung. Die Gastgeber dominierten, waren aber nicht effizient genug – und genau das rächte sich. Brake glich durch Miklas Kunst (70.) aus und drehte die Partie in der Schlussphase, als Dennis Wego (83.) eiskalt vollendete. Schüttorf holte aus den vergangenen sieben Spielen nur vier Punkte, während Brake an Esens vorbeizog und Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herstellen konnte.