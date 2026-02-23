 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Bevern und Esens siegen doppelt, Papenburg und Mühlen siegen 8:0

Nordhorner Teams siegen deutlich

von NK · Heute, 14:43 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

Am kommenden Wochenende geht es in der Landesliga Weser-Ems endlich wieder los, doch noch waren die Teams in Testspielen gefordert. Wir schauen auf die Duelle und die jeweiligen Ergebnisse..

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
2
1
Abpfiff

Gegen den Tabellen-Zweiten der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 war es ein offener Schlagabtausch. Bis zur Pause stand es 1:1, doch letztendlich konnte Oldenburg mit 2:1 den Test gewinnen.

Sa., 21.02.2026, 17:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
8
0
Abpfiff

Gegen den Tabellenführer der gleichen Bezirksliga, wie Stenum, konnte Mühlen eindrucksvoll mit 8:0 gewinnen und ist gewappnet für den Re-Start.

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
3
0
Abpfiff

Esens feierte ein starkes Testspiel-Wochenende und gewann am Samstag gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems 1 mit 3:0 und war bereit für das nächste Spiel am Sonntag.

Gestern, 13:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
0
8
Abpfiff

Gegen den fünften Platz der Bezirksliga Weser-Ems vier gewann RW Damme klar mit 8:0 und legte eine dicke Schippe drauf zum Spiel am Samstag.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
4
0
Abpfiff

Titelkandidat Garrel gewann gegen den Titelkandidaten der Bezirksliga Weser-Ems 4, VfL Oythe, klar mit 4:0. Ein Statement, wobei es schon zur Pause 3:0 stand. Gerrit Ideler traf doppelt.

Fr., 20.02.2026, 19:15 Uhr
SV Bad Laer
SV Bad LaerBad Laer
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
2
5
Abpfiff

Bereits am Freitag gewann der SC Melle unter Flutlicht gegen den Bezirksligisten Bad Laer mit 5:2. Jan Lemkuhl und Julian Ahrens trafen je doppelt.

Sa., 21.02.2026, 15:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
0
1
Abpfiff

Bei kurzer Anreise gewann der TV Dinklage knapp mit 1:0 gegen den Bezirksligisten SV Holdorf. Rene Hemke war der Torschütze für den TVD.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
3
4
Abpfiff

Gegen die Moorkicker aus Bornreihe lieferte sich der SV Brake einen packenden Fight, indem man zur Pause 2:1 führte. Letztendlich gewann der Landesligist aus Lüneburg mit 4:3. Dennis Wego erzielte alle drei Treffer für Brake.

Sa., 21.02.2026, 12:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
-
-
Abpfiff

Zur Pause war die Partie bereits entschieden und es stand 3:0. Doch Union Lohne steckte nicht auf und konnte noch drei Treffer erzielten. Insgesamt gewann der Landesligist mit 6:3, wobei Christopher Hölscher doppelt traf.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
3
3
Abpfiff

Ein torreiches Remis lieferten sich GW Brockdorf und SFN Vechta. Beide Teams sind Abstiegskandidaten in ihrer Liga. Nick Kaperkon traf für den Landesliga-Vorletzten doppelt.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
0
8
Abpfiff

Titelkandidat Papenburg gewann ebenso deutlich, wie Bevern und Mühlen mit 8:0 gegen einen Bezirksligisten. Ole Eucken und Malte Maas trafen je doppelt.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
4
1
Abpfiff

Gegen das Oberliga-Schlusslicht gewann auch der nächste Titelkandidat der Landesliga klar und tankte Selbstvertrauen. Beim Testkick in den Niederlanden gewann die Eintracht mit 4:1.

Sa., 21.02.2026, 14:30 Uhr
Viktoria Gesmold
Viktoria GesmoldGesmold
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
1
2
Abpfiff

Zwar gewann der SV Bevern auch am Samstag, doch das Ergebnis am Sonntag war natürlich deutlich krasser. Gegen den Landesliga-Absteiger traf Lias Burke per Doppelschlag nach Pausenrückstand, sodass der 1:2-Auswärtssieg perfekt gemacht wurde.

Sa., 21.02.2026, 12:30 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
2
2
Abpfiff

Schüttorf spielte gegen den Westfalenligisten Emsdetten 2:2. Ein positives Ergebnis, doch da man zwei Mal ein Führung verspielte, zieht man auch Negatives aus dieser Partie.

Gestern, 17:30 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
0
3
Abpfiff

Am Sonntag dann folgte der zweite Test des Wochenende. Gegen den vierten Platz der Bezirksliga 1 konnte man mit 4:0 gewinnen und das Ergebnis gegen Pewsum noch toppen.

