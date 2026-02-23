Bevern und Esens siegen doppelt, Papenburg und Mühlen siegen 8:0

Gegen den Tabellen-Zweiten der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 war es ein offener Schlagabtausch. Bis zur Pause stand es 1:1, doch letztendlich konnte Oldenburg mit 2:1 den Test gewinnen.

Gegen den Tabellenführer der gleichen Bezirksliga, wie Stenum, konnte Mühlen eindrucksvoll mit 8:0 gewinnen und ist gewappnet für den Re-Start.

Esens feierte ein starkes Testspiel-Wochenende und gewann am Samstag gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems 1 mit 3:0 und war bereit für das nächste Spiel am Sonntag.

Gegen den fünften Platz der Bezirksliga Weser-Ems vier gewann RW Damme klar mit 8:0 und legte eine dicke Schippe drauf zum Spiel am Samstag.

Titelkandidat Garrel gewann gegen den Titelkandidaten der Bezirksliga Weser-Ems 4, VfL Oythe, klar mit 4:0. Ein Statement, wobei es schon zur Pause 3:0 stand. Gerrit Ideler traf doppelt.

Bereits am Freitag gewann der SC Melle unter Flutlicht gegen den Bezirksligisten Bad Laer mit 5:2. Jan Lemkuhl und Julian Ahrens trafen je doppelt.

Bei kurzer Anreise gewann der TV Dinklage knapp mit 1:0 gegen den Bezirksligisten SV Holdorf. Rene Hemke war der Torschütze für den TVD.

Gegen die Moorkicker aus Bornreihe lieferte sich der SV Brake einen packenden Fight, indem man zur Pause 2:1 führte. Letztendlich gewann der Landesligist aus Lüneburg mit 4:3. Dennis Wego erzielte alle drei Treffer für Brake.

Zur Pause war die Partie bereits entschieden und es stand 3:0. Doch Union Lohne steckte nicht auf und konnte noch drei Treffer erzielten. Insgesamt gewann der Landesligist mit 6:3, wobei Christopher Hölscher doppelt traf.

Ein torreiches Remis lieferten sich GW Brockdorf und SFN Vechta. Beide Teams sind Abstiegskandidaten in ihrer Liga. Nick Kaperkon traf für den Landesliga-Vorletzten doppelt.

Titelkandidat Papenburg gewann ebenso deutlich, wie Bevern und Mühlen mit 8:0 gegen einen Bezirksligisten. Ole Eucken und Malte Maas trafen je doppelt.

Gegen das Oberliga-Schlusslicht gewann auch der nächste Titelkandidat der Landesliga klar und tankte Selbstvertrauen. Beim Testkick in den Niederlanden gewann die Eintracht mit 4:1.

Zwar gewann der SV Bevern auch am Samstag, doch das Ergebnis am Sonntag war natürlich deutlich krasser. Gegen den Landesliga-Absteiger traf Lias Burke per Doppelschlag nach Pausenrückstand, sodass der 1:2-Auswärtssieg perfekt gemacht wurde.

Schüttorf spielte gegen den Westfalenligisten Emsdetten 2:2. Ein positives Ergebnis, doch da man zwei Mal ein Führung verspielte, zieht man auch Negatives aus dieser Partie.