Bevern und Esens siegen doppelt, Papenburg und Mühlen siegen 8:0

Am kommenden Wochenende geht es in der Landesliga Weser-Ems endlich wieder los, doch noch waren die Teams in Testspielen gefordert. Wir schauen auf die Duelle und die jeweiligen Ergebnisse..
Gegen den Tabellen-Zweiten der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 war es ein offener Schlagabtausch. Bis zur Pause stand es 1:1, doch letztendlich konnte Oldenburg mit 2:1 den Test gewinnen.
Gegen den Tabellenführer der gleichen Bezirksliga, wie Stenum, konnte Mühlen eindrucksvoll mit 8:0 gewinnen und ist gewappnet für den Re-Start.
Esens feierte ein starkes Testspiel-Wochenende und gewann am Samstag gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems 1 mit 3:0 und war bereit für das nächste Spiel am Sonntag.
Gegen den fünften Platz der Bezirksliga Weser-Ems vier gewann RW Damme klar mit 8:0 und legte eine dicke Schippe drauf zum Spiel am Samstag.
Titelkandidat Garrel gewann gegen den Titelkandidaten der Bezirksliga Weser-Ems 4, VfL Oythe, klar mit 4:0. Ein Statement, wobei es schon zur Pause 3:0 stand. Gerrit Ideler traf doppelt.
Bereits am Freitag gewann der SC Melle unter Flutlicht gegen den Bezirksligisten Bad Laer mit 5:2. Jan Lemkuhl und Julian Ahrens trafen je doppelt.
Bei kurzer Anreise gewann der TV Dinklage knapp mit 1:0 gegen den Bezirksligisten SV Holdorf. Rene Hemke war der Torschütze für den TVD.
Gegen die Moorkicker aus Bornreihe lieferte sich der SV Brake einen packenden Fight, indem man zur Pause 2:1 führte. Letztendlich gewann der Landesligist aus Lüneburg mit 4:3. Dennis Wego erzielte alle drei Treffer für Brake.
Zur Pause war die Partie bereits entschieden und es stand 3:0. Doch Union Lohne steckte nicht auf und konnte noch drei Treffer erzielten. Insgesamt gewann der Landesligist mit 6:3, wobei Christopher Hölscher doppelt traf.
Ein torreiches Remis lieferten sich GW Brockdorf und SFN Vechta. Beide Teams sind Abstiegskandidaten in ihrer Liga. Nick Kaperkon traf für den Landesliga-Vorletzten doppelt.
Titelkandidat Papenburg gewann ebenso deutlich, wie Bevern und Mühlen mit 8:0 gegen einen Bezirksligisten. Ole Eucken und Malte Maas trafen je doppelt.
Gegen das Oberliga-Schlusslicht gewann auch der nächste Titelkandidat der Landesliga klar und tankte Selbstvertrauen. Beim Testkick in den Niederlanden gewann die Eintracht mit 4:1.
Zwar gewann der SV Bevern auch am Samstag, doch das Ergebnis am Sonntag war natürlich deutlich krasser. Gegen den Landesliga-Absteiger traf Lias Burke per Doppelschlag nach Pausenrückstand, sodass der 1:2-Auswärtssieg perfekt gemacht wurde.
Schüttorf spielte gegen den Westfalenligisten Emsdetten 2:2. Ein positives Ergebnis, doch da man zwei Mal ein Führung verspielte, zieht man auch Negatives aus dieser Partie.
Am Sonntag dann folgte der zweite Test des Wochenende. Gegen den vierten Platz der Bezirksliga 1 konnte man mit 4:0 gewinnen und das Ergebnis gegen Pewsum noch toppen.
