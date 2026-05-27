Bevern und Alfstedt/Ebersdorf ziehen sich aus der Kreisliga zurück

Kurz vor dem Saisonende hat der Abstiegskampf in der Kreisliga Rotenburg eine neue Wendung genommen. Wie der NFV Kreis Rotenburg auf Instagram bekanntgab, haben der TSV Bevern und der FC Alfstedt/Ebersdorf ihre ersten Mannschaften im Rahmen der Mannschaftsmeldungen aus der Kreisliga zurückgezogen.
Beide Vereine treten damit in der kommenden Saison nicht mehr in der bisherigen Spielklasse an und steigen in die 1. Kreisklasse ab.
Der NFV Kreis Rotenburg verwies dabei auf die geltende Spielordnung. „Grundlage für diese Entscheidung ist § 34 Absatz 4d der NFV-Spielordnung. Demnach zählen Mannschaften, die bis zu einem vom zuständigen Spielausschuss festgelegten Meldetermin schriftlich erklären, nicht mehr in ihrer bisherigen Spielklasse antreten zu wollen, unter Anrechnung auf die Abstiegsquote als Absteiger“, teilte der Verband mit.
Nach der Genehmigung durch den Kreisspielausschuss gelten der TSV Bevern und der FC Alfstedt/Ebersdorf damit offiziell als zwei der insgesamt drei vorgesehenen Absteiger aus der Kreisliga.
Für die übrigen Mannschaften im Tabellenkeller hat die Entscheidung direkte Auswirkungen. Da bereits zwei Abstiegsplätze durch die Rückzüge vergeben sind, wird sportlich nur noch eine weitere Mannschaft aus der Kreisliga absteigen.
Dadurch dürfen mehrere Teams wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Aktuell stehen die SG Fintau mit 20 Punkten, der TuS Hemslingen-Söhlingen mit 18 Punkten sowie der TSV Byhusen mit 17 Punkten im unteren Tabellenbereich. Noch sind zwei Spieltage zu absolvieren.
Besondere Bedeutung bekommt damit das direkte Duell am kommenden Sonntag. Dann empfängt der Vorletzte TuS Hemslingen-Söhlingen das Schlusslicht TSV Byhusen.
SG Fintau
25. Spieltag: (H) TuS Zeven (6.)
26. Spieltag: (A) Bremervörder SC (3.)
TuS Hemslingen-Söhlingen
25. Spieltag: (H) TSV Byhusen (14.)
26. Spieltag: (A) TuS Zeven (6.)
TSV Byhusen
25. Spieltag: (A) TuS Hemslingen-Söhlingen (13.)
26. Spieltag: (H) SG Unterstedt II (10.)