Bevern und Alfstedt/Ebersdorf ziehen sich aus der Kreisliga zurück Nur noch ein sportlicher Absteiger wird gesucht von FuPa Rotenburg · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Symbolbild FC Alfstedt/Ebersdorf – Foto: Lennart Blömer

Kurz vor dem Saisonende hat der Abstiegskampf in der Kreisliga Rotenburg eine neue Wendung genommen. Wie der NFV Kreis Rotenburg auf Instagram bekanntgab, haben der TSV Bevern und der FC Alfstedt/Ebersdorf ihre ersten Mannschaften im Rahmen der Mannschaftsmeldungen aus der Kreisliga zurückgezogen.

Beide Vereine treten damit in der kommenden Saison nicht mehr in der bisherigen Spielklasse an und steigen in die 1. Kreisklasse ab. Der NFV Kreis Rotenburg verwies dabei auf die geltende Spielordnung. „Grundlage für diese Entscheidung ist § 34 Absatz 4d der NFV-Spielordnung. Demnach zählen Mannschaften, die bis zu einem vom zuständigen Spielausschuss festgelegten Meldetermin schriftlich erklären, nicht mehr in ihrer bisherigen Spielklasse antreten zu wollen, unter Anrechnung auf die Abstiegsquote als Absteiger“, teilte der Verband mit.

Nach der Genehmigung durch den Kreisspielausschuss gelten der TSV Bevern und der FC Alfstedt/Ebersdorf damit offiziell als zwei der insgesamt drei vorgesehenen Absteiger aus der Kreisliga. Nur noch ein sportlicher Absteiger Für die übrigen Mannschaften im Tabellenkeller hat die Entscheidung direkte Auswirkungen. Da bereits zwei Abstiegsplätze durch die Rückzüge vergeben sind, wird sportlich nur noch eine weitere Mannschaft aus der Kreisliga absteigen.