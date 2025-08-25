Bevern obenauf, Oldenburg beweist Moral, Dinklage siegt spät

Vierter Spieltag der Landesliga und dieser bot wieder einiges an Spannung. An der Tabellenspitze konnte der SV Bevern den vierten Sieg im vierten Spiel feiern, doch auch Mühlen untermauerte seine Ambitionen. Das Aufsteigerduell gewann Lohne II überraschend deutlich in der Fremde

Der SC BW Papenburg setzte seinen Aufwärtstrend fort und gewann beim SC SF Niedersachsen Vechta mit 2:0. Keno Buß (9.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Ole Eucken (77., Handelfmeter) den Endstand markierte. Vechta verliert zum dritten Mal in Serie.

Der SV Bevern bleibt weiter makellos. Gegen den TuS Esens drehte der Tabellenführer einen frühen Rückstand (0:1 durch Ahrends, 29.) und siegte am Ende klar mit 4:1. Kai Siemund (33., 77.), Lasse Härtel (44.) und Pascal Schmidt (80.) trafen für die Gastgeber, die ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Der SC Melle 03 hatte gegen den BV Garrel lange Mühe, setzte sich aber am Ende mit 2:0 durch. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Garrels Köster (66.) nutzte Jannik Pantke (68.) die Überzahl, ehe Dustin Jung (83.) alles klar machte.

Der SV GW Mühlen zeigte Moral und drehte beim Aufsteiger SV Brake ein 0:1 in einen deutlichen 4:1-Erfolg. Nach der Brake-Führung durch Wiese (19.) schlugen Sieve (27.), Doppelpacker Willenbrink (34., 65.) und Leiber (68.) eiskalt zu.

Ein echtes Spektakel boten GW Firrel und der VfL Oldenburg. Die Gastgeber führten durch Dierks (45.) und Karius (58.) bereits 2:0, doch der VfL drehte die Partie: Niehues (66., 78.) und Nienaber (85., Foulelfmeter) sicherten Oldenburg einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg. Der zweite Sieg der Saison, wodurch sich der VfL von Firrel absetzt.

Vor einer tollen Kulisse in Dinklage setzte sich der TVD knapp mit 2:1 gegen Vorwärts Nordhorn durch. Nach der Gästeführung durch Hölscher (15.) schlug Mitkov (28.) zurück. In der Nachspielzeit avancierte Joker Fyn Hollmeyer (90.+2) zum Matchwinner – ein Sieg, der euphorisch gefeiert wurde.