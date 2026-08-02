Bevern nimmt "Spiel in die Hand" und schlägt Union Lohne 4:0

„Unterm Strich ein verdienter Heimsieg, so wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka nach der Partie. Seine Mannschaft sei gut in die Begegnung gekommen: „Wir haben gut angefangen, waren präsent und haben das Spiel in die Hand genommen.“

Union Lohne hatte zwar die erste Torchance der Partie, konnte dem Spiel danach aber kaum noch seinen Stempel aufdrücken. „Die Niederlage war in der Höhe verdient“, räumte Trainer Dennis Brode ein. „Wir hatten zwar die erste Torchance, aber wir konnten aufgrund der angeschlagenen und fehlenden Spieler nicht reagieren und hatten zu wenig Durchschlagskraft.“

Die Überlegenheit zahlte sich in der 17. Minute aus, als Lasse Härtel den SV Bevern mit 1:0 in Führung brachte. Kurz vor der Pause legte Matthis Hennig das 2:0 nach (42.). „Wir haben zu guten Zeitpunkten die Tore gemacht“, so Bentka.

Kurz nach der Pause die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Härtel mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (55.). Zwar sah Bentka in dieser Phase noch Verbesserungsbedarf: „Anfang zweiter Halbzeit haben wir ein bisschen zu viele schnelle lange Bälle gespielt, was nicht so gut war.“ Mit dem dritten Treffer sei die Partie aber entschieden gewesen. „Spätestens mit dem 3:0 war dann auch das Spiel gegessen.“

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Dzejlan Fejzic mit dem Treffer zum 4:0 in der 72. Minute. Defensiv ließ der SV Bevern kaum etwas zu. „Bis auf einen Pfostentreffer nach einem Standard haben wir im Großen und Ganzen Lohne keine Chance gelassen. Vier Tore gemacht, keins kassiert. Tipptopp“, bilanzierte Bentka.

Trotz der deutlichen Niederlage richtet Brode den Blick bereits nach vorne. „Wir hoffen jetzt, dass es in den nächsten Wochen besser wird und gehen davon aus, dass wir es nächste Woche besser machen.“ Zwar sei „die Enttäuschung groß“, dennoch habe seine Mannschaft gewusst, „dass wir das Spiel nicht zwingend gewinnen“. Deshalb gelte nun: „Mittwoch im Pokal und Sonntag gegen Garrel wieder Kopf hoch und weitermachen.“

Union Lohne spielt am Mittwoch bei der SG Freren. Für Bevern findet die zweite Pokalrunde erst am 19.08 statt. So ist das nächste Spiel der Schwarz-Gelben das Auswärtsspiel am kommenden Freitag in Papenburg.