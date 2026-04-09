Bevern ist "eiskalt vor dem Tor" und schlägt Schüttorf 4:1

Trotz des Rückstands fand Schüttorf zurück ins Spiel. Richard Neesen verkürzte in der 37. Minute auf 2:1 und brachte sein Team wieder heran. Kurz vor der Pause stellte erneut Jan Kalvelage (44.) jedoch den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang sorgte Kalvelage mit seinem dritten Treffer am Tage (64.) und seinem 13. Saisontor für die Entscheidung.

Co-Trainer Dennis Große Vennekate bewertete die Partie anschließend so: „Für uns ist es eine unglückliche Niederlage, weil wir kein schlechtes Spiel machen. Wir kommen nach dem zweiten Gegentor wieder zurück und sind eigentlich voll im Spiel. In der zweiten Halbzeit flacht das Spiel dann etwas ab und Bevern macht irgendwann das 4:1. Dann war’s das auch.“