Bevern ist "eiskalt vor dem Tor" und schlägt Schüttorf 4:1

Der FC Schüttorf 09 musste sich beim SV Bevern am gestrigen Mittwoch mit 1:4 geschlagen geben, zeigte dabei aber über weite Strecken eine ordentliche Leistung. Die Hausherren springen damit auf Rang zwei.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Jan Kalvelage (4.) in Führung, ehe Matthis Hennig (23.) auf 2:0 erhöhte.
Trotz des Rückstands fand Schüttorf zurück ins Spiel. Richard Neesen verkürzte in der 37. Minute auf 2:1 und brachte sein Team wieder heran. Kurz vor der Pause stellte erneut Jan Kalvelage (44.) jedoch den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang sorgte Kalvelage mit seinem dritten Treffer am Tage (64.) und seinem 13. Saisontor für die Entscheidung.
Co-Trainer Dennis Große Vennekate bewertete die Partie anschließend so: „Für uns ist es eine unglückliche Niederlage, weil wir kein schlechtes Spiel machen. Wir kommen nach dem zweiten Gegentor wieder zurück und sind eigentlich voll im Spiel. In der zweiten Halbzeit flacht das Spiel dann etwas ab und Bevern macht irgendwann das 4:1. Dann war’s das auch.“
Trotz der Niederlage zeigte sich der Co-Trainer nicht unzufrieden mit dem Auftritt: „Grundsätzlich bin ich aber mit dem Auftritt zufrieden, denn gerade zwischen den Strafräumen haben wir ein gutes Spiel gemacht und konnten das Spiel auf Augenhöhe gestalten.“ Gleichzeitig erkannte er die Effizienz des Gegners an: „Sie haben den Gewinn verdient, weil sie einfach eiskalt vor dem Tor waren und die Chancen besser genutzt haben als wir.“
Abschließend richtete Große Vennekate den Blick nach vorne: „Glückwunsch an Bevern! Wir machen am Samstag weiter und wollen im Heimderby gegen Vorwärts Nordhorn drei Punkte holen.“ Anpfiff ist dann am Samstag um 16.00 Uhr! Bevern reist nach Garrel zum absoluten Kracher und kann mit einem Sieg die Pole-Position im Titelrennen übernehmen.