Bevern gewinnt Spitzenspiel; Leer geht unter; Biene dreht Partie

Die favorisierten Gäste aus Papenburg erwischten den besseren Start und gingen auch nach zwölf Minuten durch Eric Bruns in Führung. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Mathis Antoni auf 0:2 und es sah nach einem komfortablen Auswärtssieg aus. Doch Bad Bentheim schlug in der 74. Minute durch Sebastian Schmagt zurück und es entstand eine heiße Schlussphase, in der der eingewechselte Paul Marx den Deckel drauf machte. Durch den Sieg zog Papenburg an Nordhorn vorbei auf Platz drei.

Mit einem Sieg hätte Melle bis auf einen Punkt an Bevern heranklettern können, doch ein Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit brach den Gästen das Genick. Finn Nolting traf in der 28 und 35. Minute zwei Mal, Jan Kalvelage verschoss sogar einen Elfmeter in der 33. Minute. Zwar konnten die Gäste noch vor der Pause verkürzen, doch Bevern hatte am Sonntag einen überragenden Mann und das war Finn Nolting. Der 22-Jährige machte in der 84. Minute mit seinem dritten Tor am Tage den Heimsieg perfekt, wodurch Bevern weiterhin die Verfolgerposition Nummer eins innehält.