Bevern empfängt Lohne II und hat "eine klare Marschroute"

Mit Lohnes zweiter Mannschaft erwartet Bentka allerdings einen Gegner, der seiner Mannschaft einiges abverlangen dürfte. „Lohne II ist ein ambitionierter Gegner, der uns das Leben schwer machen wird, wie auch in den vergangenen Duellen.“ Die bisherigen Begegnungen seien „knappe Duelle“ gewesen, in denen Bevern die Spiele letztlich auf seine Seite ziehen konnte. „Das ist natürlich morgen auch das Ziel.“ So konnte Bevern in der Vorsaison beide direkten Duelle siegreich gestalten. In der laufenden Saison sind beide mit drei Punkten aus zwei Spielen gestartet und wollen daran anknüpfen.

Eine zusätzliche Herausforderung könnten die hohen Temperaturen darstellen. „Es werden harte Bedingungen. Es sind 36, 37 Grad gemeldet“, sagt Bentka. Deshalb komme es besonders auf die Spielweise seiner Mannschaft an: „Da ist vor allem wichtig, dass wir klug agieren und nicht zu viele Fehler mit Ball machen, damit wir nicht hinterherlaufen.“

Geht Bevern die Partie entsprechend an, ist Bentka zuversichtlich: „Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, die drei Punkte auch in Bevern behalten werden.“

Anpfiff ist dann am morgigen Freitag um 19.00 Uhr.