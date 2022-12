Beutlhauser-Hallencup: Salzweg sucht noch Teilnehmer Trotz durchaus interessanter Preisgelder hält sich das Interesse für den Bandenkick bislang noch in Grenzen

Der Beutlhauser-Hallencup des FC Salzweg ist eines der wenige Hallenturniere, die es im Landkreis Passau überhaupt noch gibt und das mittlerweile auch schon eine gewisse Tradition hat. Erstmals nach drei Jahren rollt das runde Leder am 5. Januar 2023 ab voraussichtlich 17 Uhr in der modernen Mehrzweck-Halle des Bezirksligisten wieder. Allerdings ist die Resonanz bisher sehr überschaubar und lediglich acht Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt.

"Wir möchten unserer Turnier - wie in den Jahren vor der Corona-Zwangspause - gerne mit zwölf Teams austragen. Unsere Wunschvorstellung wäre es mit drei Vierer-Gruppen zu spielen, aus denen sich dann insgesamt acht Mannschaften für das Viertelfinale qualifizieren würden. Deshalb hoffen wir, dass sich noch ein paar Teilnehmer finden", lässt Salzwegs Sportlicher Leiter Michell Stark wissen. Die Prämien für das Event, das im traditionellen Bandenkick ausgetragen wird, sind durchaus respektabel. Der Sieger bekommt 500 Euro, der unterlegen Finalist kann sich immerhin mit 300 Euro trösten und auch für den Dritten gibt es noch 200 Euro.





Neben dem Hausherren gehen mit dem Landesliga-Anwärter DJK Vornbach und dem SV Grainet zwei weitere Bezirksligisten an den Start. Auch Kreisligist FC Tiefenbach DJK mischt mit und hat eine traditionelle starke Hallenmannschaft. "Wir hätten nichts dagegen, wenn auch mal Vereine dabei wären, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung sind. Ein Turnier am Vorabend eines Feiertags ist doch keine verkehrte Sache, zumal dann auch noch für den geselligen Teil ausreichend Zeit bleibt", schmunzelt Stark.





Interessierte Klubs sollen sich mit dem Salzweger Funktionär telefonisch oder per Whatsapp (0171/1431608) in Verbindung setzen! Bis spätestens Ende des Monats soll nämlich dann die Gruppeneinteilung und der Modus feststehen.