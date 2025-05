Beutelsbacher Neustart mit Neustifter und Vatavu

"Beim SV Beutelsbach hat sich seit der Abmeldung einiges getan. Der Verein hat sich komplett neu aufgestellt. Es gibt eine neue Vorstandschaft, einen neuen sportlichen Leiter und komplett neue Strukturen. Dadurch, dass sich die Verantwortlichen seit längerem sehr um mich bemüht haben und ich in Beutelsbach wohne und lebe, will ich dem Verein helfen und den neu eingeschlagenen Weg aktiv mitgestalten. Wir wollen wieder etwas auf die Beine stellen und eine konkurrenzfähige Mannschaft bilden. Momentan haben bereits zehn Neuzugänge für die kommende Saison zugesagt. Außerdem wird versucht, eine zweite Mannschaft zu stellen", berichtet Neustifter, der als junger Spieler das Trikot des SV Schalding-Heining getragen hat und nach einem fünfjährigen Intermezzo beim FC Vilshofen 2017 zur DJK Neßlbach gekommen ist. "Bei diesem tollen Verein möchte ich mich für sieben wunderbare Jahre bedanken. Ich wünsche der DJK für die Zukunft nur das Beste", sagt Neustifter, der 72 Bezirksliga-Einsätze (10 Treffer) und 157 Kreisliga-Spiele (46 Tore) in seiner fußballerischen Vita stehen hat.





Beim SV Beutelsbach ist es nach einem kurzen Kreisklassen-Intermezzo - in der Corona-Spielzeit 2019/2021 stieg man aufgrund der Quotienten-Regelung ab - in den letzten Jahre rapide bergab gegangen. In den Spielzeiten 2021/2022 und 2022/2023 konnte man sich noch im Tabellenmittelfeld der A-Klasse Vilshofen einreihen. 2023/2024 ging man nur in der Reserverunde an den Start, ehe im vergangenen Sommer die Rückkehr in den aufstiegsberechtigten Spielbetrieb folgte. Allerdings bekam man in der A-Vilshofen kein Bein auf den Boden und kassierte einige empfindliche Schlappen. Noch vor dem Start der Frühjahrsrunde erfolgte dann die Abmeldung vom Spielbetrieb.