Beuke setzt im Topspiel auf Stabilität in der Defensive

Am Freitagabend wird es ernst für den SC Twistringen: Um 20 Uhr gastiert die Mannschaft von Simon Beuke beim VfR Evesen – ein absolutes Spitzenspiel der Bezirksliga 1 Hannover. Es ist der Auftakt zu zwei richtungsweisenden Wochen, in denen die Twistringer binnen acht Tagen auch noch Tabellenführer VfL Bückeburg erwarten. „Danach wissen wir ganz genau, wo wir stehen“, sagt Beuke.
Evesen hat bislang alle vier Ligaspiele gewonnen und sich zuletzt mit 3:2 beim TV Neuenkirchen durchgesetzt. Vor allem in der Offensive präsentiert sich der Absteiger aus der Landesliga bislang enorm effizient. Mit 19 Treffern bei nur fünf Gegentoren stellt das Team die zweitbeste Tordifferenz der Liga – direkt hinter dem VfL Bückeburg.
Twistringen selbst ist ebenfalls noch ungeschlagen, ließ beim 2:2 gegen Heiligenfelde jedoch erstmals Punkte liegen. Das Ziel, mit 15 Zählern in die Topspiele zu gehen, wurde verpasst – doch Beuke blickt dennoch optimistisch auf die Partie in Evesen: „Wir haben ein gutes Gefühl. Es sind alle Leute dabei.“
Anders als in den vorangegangenen Begegnungen, in denen der SC durch Offensive glänzte, soll nun zunächst die Stabilität im Fokus stehen: „Wir wollen vor allem defensiv gut stehen und dann über schnelle Gegenangriffe Nadelstiche setzen“, erklärt Beuke. „Die Null steht klar im Fokus.“
Evesen: Körperlich stark, taktisch diszipliniert
Mit dem VfR Evesen wartet ein robuster, physisch starker Gegner. „Wir haben sie uns ein-, zweimal angesehen – das ist eine wirklich gute Truppe“, sagt Beuke. Deren Auftritt in Neuenkirchen untermauerte das: Doppelpacker Lennard Heine brachte sein Team mit einem verwandelten Elfmeter und einem weiteren Treffer früh auf Kurs, Cedric Schröder erhöhte auf 3:1. Zwar kam Neuenkirchen noch einmal ran, doch Evesen brachte den knappen Vorsprung routiniert ins Ziel.
Punktgewinn oder mehr – Twistringen hat klare Vorstellungen
„Mindestens einen Punkt, am besten drei“ – so klar formuliert Beuke das Ziel für Freitag. Der Respekt ist da, die Überzeugung ebenso. Nach dem ersten kleinen Dämpfer gegen Heiligenfelde soll nun die Reaktion folgen – auch, um in der Tabelle nicht den Anschluss an Bückeburg zu verlieren.
Mit einem Sieg in Evesen könnte Twistringen ein Ausrufezeichen setzen. Verliert man, droht der Absturz auf Rang drei. Es ist das erste große Kräftemessen der Saison – und ein Spiel mit Signalwirkung für beide Teams.