Beuke setzt im Topspiel auf Stabilität in der Defensive Richtungsweisende Wochen für Twistringen. Duell beim VfR Evesen eröffnet die Phase der Wahrheit.

Am Freitagabend wird es ernst für den SC Twistringen: Um 20 Uhr gastiert die Mannschaft von Simon Beuke beim VfR Evesen – ein absolutes Spitzenspiel der Bezirksliga 1 Hannover. Es ist der Auftakt zu zwei richtungsweisenden Wochen, in denen die Twistringer binnen acht Tagen auch noch Tabellenführer VfL Bückeburg erwarten. „Danach wissen wir ganz genau, wo wir stehen“, sagt Beuke.

Evesen hat bislang alle vier Ligaspiele gewonnen und sich zuletzt mit 3:2 beim TV Neuenkirchen durchgesetzt. Vor allem in der Offensive präsentiert sich der Absteiger aus der Landesliga bislang enorm effizient. Mit 19 Treffern bei nur fünf Gegentoren stellt das Team die zweitbeste Tordifferenz der Liga – direkt hinter dem VfL Bückeburg. Twistringen selbst ist ebenfalls noch ungeschlagen, ließ beim 2:2 gegen Heiligenfelde jedoch erstmals Punkte liegen. Das Ziel, mit 15 Zählern in die Topspiele zu gehen, wurde verpasst – doch Beuke blickt dennoch optimistisch auf die Partie in Evesen: „Wir haben ein gutes Gefühl. Es sind alle Leute dabei.“

Anders als in den vorangegangenen Begegnungen, in denen der SC durch Offensive glänzte, soll nun zunächst die Stabilität im Fokus stehen: „Wir wollen vor allem defensiv gut stehen und dann über schnelle Gegenangriffe Nadelstiche setzen", erklärt Beuke. „Die Null steht klar im Fokus."