Betty Noel erster Transfer-Kracher im Frauenfußball Ansonsten bleibt es noch ruhig auf dem Transfermarkt der Frauen +++ Philippa Costa vor Rückkehr nach Diekirch

Betty Noel nach Bettemburg

Es ist der erste große Wintertransfer im luxemburgischen Frauenfußball: die 34-jährige Verteidigerin Betty Noël verlässt Racing Union Luxemburg in Richtung SC Bettemburg und damit zu Racings engsten Verfolgerinnen im Kampf um die Meisterschaft.

„Ich wollte wieder Erstligafußball spielen“

„Vor allem Trainer Olivier Gilson hat mich von diesem Wechsel überzeugen können. Ich kenne die Qualitäten der Mannschaft (...) und wollte wieder Erstligafußball spielen“ so Noël in einer kurzen Stellungnahme gegenüber FuPa. In der laufenden Saison zählte Noël in Racings Erstligakader nicht mehr zur ersten Wahl.

