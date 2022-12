Betty Böser meint: Neuer Trainer des FC Linth 04 ist wohl bestimmt Ein Mann aus der Region soll der Nächste auf dem Trainerkarussell des Glarner FC Hollywood werden.

Vor einigen Wochen verliess ja Danijel Borilovic den FC Linth 04 in Richtung Co-Traineramt beim FC Rüebli. Seither wurde, mal wieder und normal in solchen Situationen, mit Hinz und Kunz Kontakt aufgenommen seitens des Vereins. Genauer; mit Hinz, Kunz und Koller. Mike Koller. Der aus dem Zigerschlitz stammende Mike Koller war zuletzt Trainer in Wiesendangen, mit denen er in der abgelaufenen Saison das Pokalfinale erreichte. Davor war er Trainer in Männedorf. Höher als 2. Liga trainierte der ehemalige Torhüter nie, weshalb diese Wahl einerseits etwas überrascht und andererseits für den FC Linth 04 eher ungewöhnlich ist; normalerweise sind beim FC Hollywood aus dem Glaris ja nur grosse Namen gut genug; sei es auf oder neben dem Platz. Sympathisch ist anders.

Nun aber scheint man auf einen Mann zu setzen, der in der Umgebung verwurzelt ist. Man gibt gewissermassen einem Jungtrainer aus einer tieferen Liga eine Chance, sich zu beweisen. Ein lobenswerter Ansatz meine ich. Ich gebe auch immer wieder jüngeren Männern eine Chance sich zu beweisen bei mir. Ehrlich gesagt ziemlich oft. Da keiner wirklich überzeugte bisher, muss ich es halt immer wieder mit Neuen versuchen. Ein Teufelskreislauf. Aber zurück zum Koller Mike und Linth 04. Beim FC Wiesendangen hat er auf Social Media bereits seinen Abschied verkündet (siehe Titelbild). Es ist mir bekannt, dass der Kollege Koller schon seit längerem auf diesen Posten schielte und seine "Karriere" ziemlich clever aufbaute mit den Stationen Männedorf und Wiesendangen. Beides waren dies aber sehr familiäre Vereine, natürlich auch mit Ambitionen, aber beides niemals im Ausmass wie beim aufstiegswilligen FCL. Nun ist er neben dem Haifischbecken 1. Liga auch noch im selbigen des FC Linth angekommen. Der Trainerverschleiss in den letzten Jahren spiegelt so in etwa die Kontinuität wieder, welche da vorherrscht.

Laut Bauer Wälchli, welcher gleich neben der Sportanlage seine Sauen, ohne Happy End, mit Massageöl einreibt, habe er gerade eben (Sonntagabend) gesehen, wie der Koller Mike vorgefahren sei. In der Hand habe er einen Vertrag gehabt und einen grossen Kuli. "Mit dem Kuli", so Koller, "unterschreibe ich gleich den Vertrag als Cheftrainer 1. Mannschaft". Nä-ä, häh?

Was soll ich sagen? Es ist ein bisschen ein Paradigmenwechsel beim FC Linth 04,...und irgendwie gefällt mir dieser Entscheid. Viel Erfolg, Herr Kollege Koller, auf dass die Aufstiegsspiele erreicht werden.