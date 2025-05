Betty Böser fragt: „Na, welcher Verein hat wohl schon wieder Trouble?“

Liebe Liebenden

Nun stellen Sie sich dies mal vor und schliessen Sie dazu Ihre wunderbaren Äuglein: Der Präsident eines 1. Liga Vereins alias Tausendsassa und Zampano für alles, trainiert in der Hinrunde die Mannschaft gleich selber, weil er keinen ihm genehmen Trainer findet. Die Mannschaft ist, obschon haushoher Aufstiegsfavorit und schweineteuer, irgendwo im Nirgendwo nach der Hinrunde. Dann holt er im Winter einen neuen Trainer, welcher durchaus einen sehr guten Namen hat (abgesehen vom leidigen Tuggen- oder dem zweiten Linth-Intermezzo)....und formt aus dieser launischen Startruppe, welche eher auf Markenschuhe, geile geleaste M-Tresch, die Gästeliste im Jade oder Armani-Socken fokussiert ist (Sorry Fabio J., du bist sowas von ausgenommen), jedoch halt auch saugut Tschuttifussball spielen kann, DIE Top-Mannschaft der Rückrunde in der 1. Liga Gruppe drei und man ist wenige Runden vor Schluss wieder mittendrin im Aufstiegskampf. Wieso? Eben genau WEIL der Trainer seine Linie (und nicht die notorisch erfolglose Linie der Hinrunde seines Vorgesetzten) fährt und halt auch mal durchgreift. Great success. Nun scheint der Trainer eines seiner, zugegeben wertvollsten und besten, Spieler, Manu Kubli (übrigens ein ganz hübsches Bürrschchen, meine Güte, wäre ich nochmals 30 ich würde den Jungen sowas von an meine Spitzenunterwäsche lassen) suspendiert zu haben. Was vorgefallen ist? Ist er schuldig im Sinne der unbekannten Anklage? Man weiss es nicht. Keine Ahnung. Wurde mir einfach so zugetragen. Ein klassisches Gerücht halt. Nun denn....da dieser Spieler aber den Präsidenten und Chefzampano ordentlich viel Kohle kostet und er viel von ihm hält,...ist der Präsident nun gar nicht glücklich und überlegt sich tatsächlich, ob er hier eventuell eingreifen soll. Trainer weg? Trainer zurechtweisen? Man weiss es nicht. Beide Lösungen wären aber typisch für die Geschichte dieses Vereins und des Königs vom Juchhof; anstatt diejenigen machen lassen, die auf ihrer jeweiligen Position genau wissen was sie tun, sich immer einmischen. Gewaltentrennung? Nöööööö, ach iwooooo. Hauptsache Trouble,...genau, was man sich so wünscht als Trainer im Auf- oder Abstiegskampf.

Nun denn, mal schauen wer den Machtkampf gewinnt. Ich habe die Popcorn (und nicht nur die) in der Hand und schaue amüsiert zu, was dabei rauskommt. Ach....öffnen Sie wieder die Augen und ......willkommen auf dem Juchhof ....wo vor Ihnen gerade der Präsident von YF Juventus in Barca-Klamotten durchläuft, jedoch mit der Geschichte hier aber nichts zu tun hat, klar.

