Bettringen will zurück in die Spur – Dorfmerkingen II vor Härtetest

Nach dem 2:2 in Böbingen steht die SG Bettringen (3. Platz, 21 Punkte) im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lorch (15. Platz, 5 Punkte) unter Zugzwang. Gegen das defensiv anfällige Schlusslicht muss die Mannschaft von Trainerteam Philipp Schurr und Florian Malek zwingend dreifach punkten, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Lorch hatte beim 1:4 gegen Bargau erneut große Probleme in der Rückwärtsbewegung, zeigte aber in Ansätzen Moral. Für Bettringen zählt jedoch nur der Sieg, um Platz drei zu festigen und Druck auf Nattheim und Dorfmerkingen II auszuüben.



Der FC Durlangen (11. Platz, 14 Punkte) will nach zuletzt wechselhaften Leistungen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (7. Platz, 17 Punkte) wieder Boden gutmachen. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein Heimsieg könnte Durlangen näher an das sichere Mittelfeld heranführen. Hofherrnweiler zeigte beim 2:2 gegen Nattheim starke Moral, doch die Defensive bleibt anfällig. In einem Duell auf Augenhöhe dürfte Geduld der Schlüssel zum Erfolg werden.

Der TV Neuler (12. Platz, 12 Punkte) empfängt den FV 08 Unterkochen (10. Platz, 16 Punkte) und steht nach dem spielfreien Wochenende unter Druck. Die Gastgeber haben seit drei Spielen nicht mehr gewonnen und zuletzt zu viele Chancen liegen lassen. Unterkochen hingegen überzeugte trotz der 1:3-Niederlage gegen den SSV Aalen mit ansprechendem Auftritt. Beide Teams bewegen sich im unteren Mittelfeld – ein Heimsieg wäre für Neuler ein wichtiger Befreiungsschlag.



Das Spitzenspiel des 14. Spieltags steigt in Aalen: Der SSV (6. Platz, 19 Punkte) fordert Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II (1. Platz, 28 Punkte). Nach dem 3:1-Erfolg in Unterkochen geht die junge Aalener Mannschaft mit Rückenwind ins Topduell, während Dorfmerkingen II mit neun Siegen aus elf Spielen souverän an der Spitze steht. Besonders die Defensive um Routinier Michael Liebig überzeugt Woche für Woche. Die Partie ist ein echter Gradmesser – für Aalen ein Test ihrer Ambitionen, für Dorfmerkingen die Chance, die Herbstmeisterschaft einzuleiten.



Für die SGM Tannhausen/Stödtlen (16. Platz, 4 Punkte) wird die Luft dünn – der Abstand zum rettenden Ufer wächst, während mit der DJK Schwabsberg-Buch (4. Platz, 20 Punkte) eine der offensivstärksten Mannschaften anreist. Nach dem 1:2 in Dorfmerkingen zeigte die SGM kämpferische Ansätze, blieb aber zu harmlos im Abschluss. Schwabsberg-Buch dagegen zerlegte zuletzt Aufsteiger Schnaitheim mit 6:1 und hat das Selbstvertrauen zurück. Alles spricht für einen klaren Favoritensieg, doch Tannhausen muss sich wehren, um nicht endgültig den Anschluss zu verlieren.



Die TSG Schnaitheim (14. Platz, 10 Punkte) empfängt nach dem 1:6-Debakel in Schwabsberg die SG Heldenfingen/Heuchlingen (13. Platz, 11 Punkte). Beide Teams stecken tief im Tabellenkeller und können mit einem Sieg einen Befreiungsschlag landen. Heldenfingen überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 4:2-Erfolg gegen Hüttlingen, während Schnaitheim dringend auf Stabilität hofft. Die Begegnung hat klassischen Kellerduell-Charakter – Fehler werden sofort bestraft.

Der TSV Hüttlingen (9. Platz, 17 Punkte) und der TSV Böbingen (8. Platz, ebenfalls 17 Punkte) treffen im direkten Duell zweier Tabellennachbarn aufeinander. Nach der 2:4-Niederlage in Heldenfingen will Hüttlingen die Heimstärke wieder unter Beweis stellen. Böbingen zeigte beim 2:2 gegen Bettringen eine couragierte Leistung, verpasste aber die Überraschung. Es geht um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte – Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

