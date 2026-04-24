Bettringen lauert: Stolpert Dorfmerkingen auch gegen Hüttlingen?

Der SSV Aalen geht als Tabellen­siebter mit 36 Punkten in diese Partie und kann nach dem 4:3 in Durlangen sowie dem 2:2 gegen Bargau mit breiter Brust auftreten, auch wenn der ganz große Sprung nach oben nur mit einem weiteren Sieg realistisch bleibt. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ist mit 30 Punkten Zehnter, hat zuletzt beim 0:3 gegen die DJK Schwabsberg-Buch aber einen Rückschlag erlitten, nachdem zuvor mit dem 2:1 gegen Tannhausen/Stödtlen und dem 2:2 in Schnaitheim noch Stabilität erkennbar gewesen war. Das Hinspiel gewann Aalen am 12. Oktober 2025 auswärts mit 1:0, was dem Gastgeber zusätzliches Vertrauen geben dürfte. Für beide ist es ein Schlüsselspiel im breiten Mittelfeld, für Aalen aber vor allem die Gelegenheit, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte noch einmal mit Nachdruck zu unterstreichen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler FC Durlangen Durlangen 15:00 PUSH

Der TV Neuler steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf und hat zuletzt mit dem 2:2 gegen die Sportfreunde Lorch sowie dem 3:0 in Nattheim gezeigt, dass die Mannschaft im Abstiegskampf weiter hellwach ist. Der FC Durlangen reist als Achter mit 32 Punkten an, holte zuletzt ein 1:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und ein wildes 4:3 gegen den SSV Aalen, ließ beim 0:0 gegen Tannhausen/Stödtlen aber ebenfalls Punkte liegen. Das Hinspiel gewann Durlangen am 12. Oktober 2025 mit 1:0, die Ausgangslage ist diesmal jedoch enger, weil Neuler zuletzt verlässlich gepunktet hat. Für die Gastgeber ist es die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone zu lösen, für Durlangen dagegen die Möglichkeit, das Polster im Mittelfeld zu festigen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch TSV Böbingen Böbingen 15:00 live PUSH

Hier trifft der Vorletzte auf den Viertletzten, und genau deshalb liegt über dieser Partie eine besondere Schwere: Die Sportfreunde Lorch stehen mit 14 Punkten auf Rang 16, der TSV Böbingen mit 20 Punkten auf Rang 14. Lorch holte zuletzt ein 2:2 in Neuler, verlor davor aber 2:4 in Heldenfingen/Heuchlingen und 0:3 gegen Schwabsberg-Buch; Böbingen unterlag zuletzt 1:3 in Nattheim, zuvor 1:5 gegen Heldenfingen/Heuchlingen und 1:2 bei Schwabsberg-Buch. Das Hinspiel gewann Böbingen am 12. Oktober 2025 mit 3:1, doch beide Teams gehen mit erkennbaren Defiziten in diese Begegnung. Für Lorch wäre ein Sieg fast schon Pflicht, um im Rennen um den Klassenverbleib nicht endgültig den Anschluss zu verlieren, während Böbingen die große Gelegenheit hat, einen direkten Rivalen auf Distanz zu halten.

Der 1. FC Germania Bargau ist mit 40 Punkten Fünfter und hat nach dem 1:3 bei der DJK Schwabsberg-Buch sowie dem 2:2 beim SSV Aalen das Bedürfnis, wieder klarer in die Spur zu finden. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen belegt mit 30 Punkten Rang neun und kommt nach dem 1:1 in Durlangen sowie dem 4:2 gegen Lorch mit einer ordentlichen Formkurve nach Bargau. Das Hinspiel gewann Heldenfingen/Heuchlingen am 12. Oktober 2025 mit 3:2, was dieser Partie aus Bargauer Sicht einen zusätzlichen Reiz gibt. In der Tabelle kann Bargau den Druck auf die Teams davor hochhalten, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg weiter ins gesicherte Mittelfeld vorstoßen würden.

Das ist eines der Spiele dieses Spieltags: Der Zweite SG Bettringen mit 50 Punkten trifft auf die punktgleiche DJK Schwabsberg-Buch, die mit 40 Punkten zwar offiziell Sechster ist, aber noch ein Nachholpotenzial und eine starke jüngere Form mitbringt. Bettringen gewann zuletzt 2:1 bei Tannhausen/Stödtlen und davor 3:1 gegen Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II, musste beim 1:1 gegen Unterkochen aber ebenfalls einen Dämpfer hinnehmen; Schwabsberg-Buch kommt nach drei starken Ergebnissen in Serie mit dem 3:0 bei Hofherrnweiler-Unterrombach II, dem 3:1 in Bargau und dem 3:0 in Lorch. Das Hinspiel entschied Bettringen am 12. Oktober 2025 auswärts mit 2:1 für sich. Im Aufstiegsrennen ist das ein Spiel von erheblichem Gewicht, weil Bettringen den direkten Verfolger auf Abstand halten und Schwabsberg-Buch mit einem Sieg selbst tief in die Spitzengruppe hineinschieben könnte.

Der TSV Hüttlingen rangiert mit 28 Punkten auf Platz elf und hat nach dem 1:2 in Schnaitheim, dem 0:4 in Unterkochen und dem 2:3 gegen Durlangen zuletzt wenig Rückenwind gesammelt. Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II reist dagegen trotz der 1:3-Niederlage in Bettringen mit 52 Punkten an und hat zuvor mit dem 2:0 in Böbingen sowie dem 3:1 in Bargau seine Klasse unter Beweis gestellt. Das Hinspiel am 12. Oktober 2025 gewann Dorfmerkingen II souverän mit 3:0. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade für Hüttlingen ist die Partie wichtig, weil jeder Punkt im unteren Mittelfeld wertvoll bleibt, während der Tabellenführer im Titelrennen kaum nachlassen darf.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSG Schnaitheim Schnaitheim FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 PUSH