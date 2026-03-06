Bettringen kann nächsten Schritt in Richtung Dorfmerkingen machen

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler SG Bettringen Bettringen 15:00 PUSH



Der TV Neuler steht als Tabellen-14. mit 15 Punkten unter Druck und benötigt im Kampf gegen den drohenden Abstiegsbereich dringend Zähler. Die SG Bettringen reist dagegen als Tabellenzweiter mit 31 Punkten an und hat nach dem überzeugenden 5:3 gegen den SSV Aalen den Anschluss an die Spitze im Blick. Neuler zeigte zuletzt wechselhafte Ergebnisse und verlor am vergangenen Spieltag deutlich mit 1:5 beim 1. FC Germania Bargau. Für Bettringen geht es darum, die starke Offensive erneut auf den Platz zu bringen und den Druck auf Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II hochzuhalten.



Die TSG Nattheim steht mit 25 Punkten auf Rang fünf und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe der Liga. Der 1. FC Germania Bargau folgt mit 24 Punkten direkt dahinter und reist nach dem klaren 5:1 gegen den TV Neuler mit Rückenwind an. Beide Mannschaften überzeugten in dieser Saison vor allem offensiv und zählen zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Für beide Seiten ist dieses Duell ein wichtiges Spiel, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen Sportfreunde Lorch SF Lorch 15:00



Der FC Durlangen rangiert mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und möchte nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder Stabilität in sein Spiel bringen. Gegner Sportfreunde Lorch steht mit nur sieben Punkten am Tabellenende und wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Für Lorch geht es darum, den Anschluss an die Konkurrenz im Tabellenkeller nicht endgültig zu verlieren. Durlangen hat dagegen die Chance, sich mit einem Heimsieg weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen.



Der FV 08 Unterkochen steht mit 28 Punkten auf Rang drei und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Die DJK Schwabsberg-Buch folgt mit 26 Punkten auf Platz vier und reist nach dem 3:1-Erfolg gegen die TSG Nattheim mit viel Selbstvertrauen an. Beide Mannschaften sind direkte Konkurrenten im Kampf um die vorderen Tabellenplätze. Das Duell verspricht deshalb ein intensives Spiel zweier formstarker Teams zu werden.



Die SGM Tannhausen/Stödtlen steht mit 14 Punkten auf Rang 15 und steckt mitten im Abstiegskampf. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg beim TSV Hüttlingen schöpfte die Mannschaft jedoch neues Selbstvertrauen. Die TSG Schnaitheim steht als Tabellenzehnter mit 19 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber zwei Spiele weniger absolviert als viele Konkurrenten. Für Tannhausen/Stödtlen ist das Heimspiel eine wichtige Gelegenheit, im Tabellenkeller Boden gutzumachen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00



Der SSV Aalen rangiert mit 24 Punkten auf Platz sieben und zeigte zuletzt spektakuläre Spiele, unter anderem beim 3:5 gegen die SG Bettringen. Der TSV Hüttlingen steht mit 22 Punkten auf Rang acht und bewegt sich ebenfalls im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Beide Mannschaften verfügen über Offensivqualitäten, mussten defensiv jedoch mehrfach Rückschläge hinnehmen. Das Duell verspricht deshalb ein offenes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.



Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht mit 17 Punkten auf Rang 13 und möchte sich weiter von der Abstiegszone absetzen. Der TSV Böbingen liegt mit 19 Punkten knapp davor auf Platz elf und konnte zuletzt mit einem 1:1 gegen den SSV Aalen einen wichtigen Punkt sammeln. Beide Mannschaften bewegen sich im engen Tabellenmittelfeld, in dem wenige Punkte große Auswirkungen haben können. Entsprechend wichtig ist dieses direkte Duell für beide Teams im Kampf um Abstand zu den Abstiegsplätzen.