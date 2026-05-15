Bettringen in Lorch unter Druck: Wer dran bleiben will, muss gewinnen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch SG Bettringen Bettringen 15:00 live PUSH

Für die Sportfreunde Lorch geht es als Tabellen-16. mit 16 Punkten um jeden Rest an Hoffnung, doch die jüngsten 2:2-Unentschieden gegen den TV Neuler und den 1. FC Germania Bargau sowie das 3:3 gegen den TSV Böbingen zeigen immerhin Widerstandskraft. Die SG Bettringen reist als Tabellenzweiter mit 56 Punkten an und hat nach den Siegen gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen, die SG Heldenfingen/Heuchlingen und den TSV Böbingen spürbar Rückenwind. Objektiv spricht die Tabelle klar für die Gäste, die mit 57:32 Toren auch statistisch deutlich stabiler auftreten. Für Lorch ist es ein Spiel gegen die Schwere der Saison, für Bettringen ein Pflichttermin im Aufstiegskampf.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht mit 36 Punkten auf Rang neun und hat nach zwei starken Siegen gegen den SSV Aalen und den TV Neuler zuletzt beim 0:3 gegen die TSG Nattheim einen Dämpfer kassiert. Der FC Durlangen kommt als Siebter mit 38 Punkten und hat aus den jüngsten Partien gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen, den TV Neuler und die TSG Nattheim sieben Punkte geholt. Tabellarisch ist es ein Duell aus dem gesicherten Mittelfeld, aber mit dem klaren Reiz, sich endgültig von jeder Unruhe nach unten zu lösen. Hofherrnweiler-Unterrombach II braucht eine Reaktion, Durlangen will seine stabile Phase veredeln.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen TV Neuler TV Neuler 15:00 PUSH

Der FV 08 Unterkochen ist mit 51 Punkten Dritter und kommt mit drei Siegen gegen die TSG Schnaitheim, die SGM Tannhausen/Stödtlen und den SSV Aalen in dieses Heimspiel. Der TV Neuler steht mit 27 Punkten auf Rang zwölf und musste nach dem 2:2 gegen die Sportfreunde Lorch Niederlagen gegen den FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II hinnehmen. Die Ausgangslage ist deutlich: Unterkochen jagt weiter die Spitzengruppe, Neuler muss den Abstand zur Abstiegszone im Blick behalten. Gerade deshalb kann dieses Spiel gefährlich werden, weil der Druck sehr unterschiedlich verteilt ist.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II führen die Tabelle mit 58 Punkten an und haben nach dem 1:4 beim TSV Hüttlingen mit knappen Siegen gegen die TSG Schnaitheim und die SGM Tannhausen/Stödtlen wieder Kurs aufgenommen. Der SSV Aalen steht mit 36 Punkten auf Rang acht, blieb zuletzt beim 2:2 gegen den 1. FC Germania Bargau sowie den Niederlagen gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und den FV 08 Unterkochen ohne Sieg. Für Dorfmerkingen II zählt im Meisterrennen jeder Punkt, zumal die SG Bettringen nur zwei Zähler zurückliegt. Aalen besitzt genug Qualität, um den Favoriten zu ärgern, braucht dafür aber mehr Stabilität als in den vergangenen Wochen.

Die DJK Schwabsberg-Buch liegt mit 46 Punkten auf Rang fünf, hat aber weniger Spiele absolviert als mehrere Konkurrenten und zuletzt mit dem 3:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, dem 1:0 gegen den TSV Hüttlingen und dem 6:0 gegen die TSG Schnaitheim starke Signale gesendet. Die SGM Tannhausen/Stödtlen steht mit 19 Punkten auf Rang 15 und verlor die jüngsten engen Spiele gegen die SG Bettringen, den FV 08 Unterkochen und die Sportfreunde Dorfmerkingen II. Die Tabelle macht Schwabsberg-Buch zum klaren Favoriten, doch Tannhausen/Stödtlen hat zuletzt trotz Niederlagen gezeigt, dass es Spiele lange offenhalten kann. Für die Gäste geht es emotional um Widerstand, für die Hausherren um die Fortsetzung einer bemerkenswert stabilen Serie.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen ist mit 30 Punkten Elfter und kommt nach Niederlagen gegen den 1. FC Germania Bargau, die SG Bettringen und den TSV Hüttlingen unter Zugzwang. Die TSG Schnaitheim steht mit 25 Punkten auf Rang 13 und hat nach den Niederlagen gegen den FV 08 Unterkochen, die Sportfreunde Dorfmerkingen II und die DJK Schwabsberg-Buch ebenfalls eine schwere Phase hinter sich. Beide Mannschaften brauchen dringend einen Bruch in der negativen Serie, weil die unteren Tabellenregionen keine langen Schwächen verzeihen. Es ist kein Spitzenspiel, aber eines dieser Spiele, in denen die Nerven fast so wichtig werden wie die Form.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Böbingen Böbingen TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00 PUSH