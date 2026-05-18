Bettringen hat Spitze im Blick, Pfrondorf und Genkingen im Keller Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht. von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im ausstehenden Programm der Nachholspiele in den Bezirksligen Württembergs stehen in der Bezirksliga Alb und der Bezirksliga Ostwürttemberg drei Partien an, die spürbar an der Tabelle ziehen können. Oben geht es um die letzten Hoffnungen auf den Relegationsplatz, unten um Luft, Ruhe und womöglich das nackte Überleben. Gerade diese Spiele unter der Woche tragen oft eine besondere Spannung in sich: weniger Glanz, mehr Druck, weniger Gerede, mehr Konsequenz. Für SV Pfrondorf, SV Zainingen, TSV Genkingen, TSG Upfingen, SG Bettringen und DJK Schwabsberg-Buch steht viel auf dem Spiel.

Bezirksliga Alb

Mi., 20.05.2026, 19:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf SV Zainingen SV Zainingen 19:00 PUSH

SV Pfrondorf geht als Zwölfter mit 31 Punkten in dieses Nachholspiel und weiß, wie wertvoll ein Heimsieg wäre. Die Mannschaft könnte den Abstand zur gefährlichen Zone vergrößern und zugleich einen direkten Konkurrenten weiter auf Distanz halten. Gerade in dieser Tabellenregion haben solche Spiele einen eigenen Ton: Es geht nicht nur um Punkte, sondern um Nerven, um Sicherheit, um den Glauben an einen ruhigen Saisonabschluss.

Für SV Zainingen ist die Lage deutlich schärfer. Mit 24 Punkten steht das Team auf Rang 15 und braucht dringend Zählbares, um den Rückstand auf die Plätze davor zu verkürzen. Ein Auswärtssieg würde das Tabellenbild sofort enger machen. Eine Niederlage dagegen würde die Sorgen weiter wachsen lassen. Es ist ein Spiel mit klarem Kellergeruch – und entsprechend großer Spannung. ---

Mi., 20.05.2026, 19:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen TSG Upfingen TSG Upfingen 19:00 PUSH

Für TSV Genkingen ist dieses Heimspiel beinahe von existenzieller Bedeutung. Mit 28 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 13 und würde mit einem Sieg zu TSG Upfingen aufschließen oder zumindest den Abstand entscheidend verkürzen. Zuhause bietet sich die Chance, ein direktes Zeichen im Abstiegskampf zu setzen und sich aus einer heiklen Lage herauszuarbeiten. TSG Upfingen reist mit 34 Punkten als Tabellenzehnter an und hat die Möglichkeit, sich mit einem Erfolg deutlich zu befreien. Gerade weil die Mannschaft ein Spiel weniger absolviert hat, steckt in dieser Partie besondere Kraft. Mit drei Punkten könnte Upfingen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für Genkingen dagegen wäre ein Rückschlag besonders schmerzhaft. Viel enger kann ein Nachholspiel kaum aufgeladen sein. --- Bezirksliga Ostwürttemberg