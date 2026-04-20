Bettringen furios im Direkt-Duell: Dorfmerkingens Vorsprung schwindet

In der Strümpfelbach-Arena trafen die SG Bettringen und die Sportfreunde Dorfmerkingen in einem spannenden Bezirksligaspiel aufeinander. Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem Bettringen einen Treffer wegen Abseits aberkannt bekam, erhielt die Heimelf einen Elfmeter, den Massimo Sgroia jedoch verschoss. In der 46. Minute gelang Sgroia dann das 1:0, als er nach einem Pass von Manuel Müller nur noch einschieben musste. In der 61. Minute erhöhte er auf 2:0, indem er den Keeper gekonnt umkurvte. Tim Koffler sorgte in der 72. Minute für das 3:0, nachdem er einen schönen Pass von Paul Stich verwertete. Christoph Schindele erzielte in der 85. Minute per Elfmeter den Ehrentreffer für Dorfmerkingen, doch der Druck kam zu spät. Bettringen sicherte sich verdient den Sieg vor 357 Zuschauern.

Am Sonntag, den 19. April 2026, trafen DJK Schwabsberg-Buch und der 1. FC Germania Bargau im Sportplatz am Limes aufeinander. Die Gastgeber dominierten das Spiel und gingen in der 50. Minute durch Johannes Eckl, nach einer präzisen Vorlage von Fabian Fürst, mit 1:0 in Führung. Sven Frank erhöhte in der 80. Minute auf 2:0, nachdem Marius Kopp ihn mustergültig bediente. Nur fünf Minuten später setzte Kopp selbst den Schlusspunkt zum 3:0, vorbereitet von Tobias Appt. In der Nachspielzeit traf Simon Bretzler für Bargau zum 3:1, doch das Spiel war entschieden.

Im Duell der Bezirksliga Ostwürttemberg setzte sich die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 4:2 gegen die Sportfreunde Lorch durch. Die Gastgeber starteten fulminant: Baris Acikgöz eröffnete in der 10. Minute nach Vorarbeit von Nenad Dedic das Torfestival. Nur drei Minuten später erhöhte Mathis Schmid auf 2:0, und Dominik Braun sorgte in der 26. Minute für das 3:0. Lorchs Stefan Weida verkürzte mit einem präzisen Fernschuss auf 3:1 (38.), gefolgt von Jonas Nietzer, der in der 46. Minute den Anschluss zum 3:2 erzielte. Doch Braun stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her. Trotz einer starken zweiten Halbzeit und druckvollem Spiel blieb Lorch ohne Punkt.

Im Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Nattheim und dem TV Neuler setzten sich die Gastgeber mit 3:0 durch. Patrick Brümmer eröffnete das Torfestival mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Valentin Fronz. Tim Eichhorn erhöhte mit einem starken Abschluss, vorbereitet von Tobias Hochholzner. Brümmer schnürte schließlich den Doppelpack, nachdem er von Eichhorn bedient wurde. Ein klarer Sieg für Nattheim!

In einem spannenden Bezirksliga-Duell setzte sich der FC Durlangen mit 4:3 gegen den SSV Aalen durch. Das Spiel begann zerfahren, doch nach 39 Minuten brachte Joel Beigl Durlangen mit einem Kopfballtor nach einem Eckball in Führung. Aalen antwortete prompt: Sefa Yilmaz glich in der 41. Minute aus, nachdem er einen langen Abschlag verwertete. Kurz vor der Halbzeit vergab Brian Lee Irebor einen Elfmeter für Aalen. Nach der Pause brachte ein unglückliches Eigentor von Cedric Hercigonja Durlangen erneut in Führung. Adrian Drimus verwandelte einen weiteren Elfmeter zum 3:1. Maximilian Groß verkürzte auf 3:2, bevor Beigl mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 stellte. Gui Guimaraes sorgte in der Nachspielzeit für den 4:3-Endstand.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der SGM Tannhausen/Stödtlen setzte sich die Heimelf mit 2:1 durch. Aaron Grässle brachte die TSG in der 22. Minute mit einem Abstaubertor in Führung. Nach dem Ausgleich durch Alexander Salinger in der 63. Minute, sicherte Tim Seidler in der 87. Minute per Elfmeter den Sieg für die TSG.