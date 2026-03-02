 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bettringen furios: Hüttlingen eiskalt mit sechs Dingern heimgeschickt

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des Nachholspiels

von Nicolas Bläse · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paul Stadelmaier

Am Wochenende startete die Bezirksliga Ostwürttemberg mit dem ersten Duell nach der Winterpause - und da war ordentlich Feuer drinnen!

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
6
0
Abpfiff

In der Strümpfelbach-Arena dominierte die SG Bettringen im Bezirksliga-Duell gegen den TSV Hüttlingen mit 6:0. Massimo Sgroia eröffnete in der 21. Minute das Torfestival, nachdem Sven Lukina ihn ideal in Szene setzte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Manuel Müller auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte Aldrit Fazlijaj nach und brachte die SG auf 3:0. Sgroia schnürte seinen Doppelpack in der 57. Minute, als er nach einem Pass von Müller traf. Elias Spegel köpfte in der 70. Minute zum 5:0 ein, vorbereitet von Yannic Sigloch. Dzemal Jusic rundete das Schützenfest in der 81. Minute ab.

