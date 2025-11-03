Bettringen erwischt Lorch eiskalt – Entscheidung nach 25 Minuten

Nach zwanzig Minuten sorgte Tim Koffler mit einem Doppelschlag für den frühen Schock bei den Gästen: Kaum war der Torjubel zum 2:0 verklungen, erhöhte Bettringen nur eine Minute später auf 3:0. Als in der 25. Minute Manuel Müller gar das 4:0 erzielte, musste man auf Lorcher Seite Schlimmstes befürchten. Das Scheibenschießen blieb jedoch aus. Bis zur Pause kamen die Gastgeber noch zu zwei gefährlichen Angriffen, die ungenutzt blieben.