Bettringen erwischt Lorch eiskalt – Entscheidung nach 25 Minuten
Am Bettringer Strümpfelbach erwischten die Sportfreunde einen gebrauchten Tag und lagen bereits nach 25 Minuten mit 0:4 zurück. Die Goldwasenelf stabilisierte sich zwar im weiteren Verlauf, gegen die kompakte Defensive der Gastgeber gelang jedoch nur Steffen Kreeb kurz vor Spielende der Ehrentreffer.
Auf dem schweren Rasen waren die Bettringer von Beginn an hellwach und kamen bereits in der 7. Spielminute durch Paul Stich zum Blitzstart nach Maß. Noch hielten die Gäste das Spiel offen, brachten das Bettringer Gehäuse aber kaum ernsthaft in Bedrängnis. Die Hausherren schalteten besonders über die rechte Seite schnell um und zwangen Patrick Stähle mehrfach zu Paraden.
Nach zwanzig Minuten sorgte Tim Koffler mit einem Doppelschlag für den frühen Schock bei den Gästen: Kaum war der Torjubel zum 2:0 verklungen, erhöhte Bettringen nur eine Minute später auf 3:0. Als in der 25. Minute Manuel Müller gar das 4:0 erzielte, musste man auf Lorcher Seite Schlimmstes befürchten. Das Scheibenschießen blieb jedoch aus. Bis zur Pause kamen die Gastgeber noch zu zwei gefährlichen Angriffen, die ungenutzt blieben.
Mit dem einsetzenden Regen im zweiten Durchgang kehrte auch der Lorcher Kampfgeist zurück. Das Aufbauspiel blieb im tiefen Boden allerdings oft stecken, während die Bettringer Abwehr kaum Lücken anbot. Die Heimelf schaltete zwar einen Gang zurück, blieb aber jederzeit gefährlich, ein vermeintlicher Treffer zum 5:0 wurde wegen Handspiels aberkannt.
In der Schlussphase gelang Steffen Kreeb nach einer gelungenen Offensivaktion der verdiente Anschlusstreffer, bei dem es blieb. So lässt sich zumindest festhalten, dass die Sportfreunde nach der desaströsen Anfangsphase Moral zeigten und die zweite Halbzeit ausgeglichen gestalten konnten.