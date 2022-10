Betrugsvorwurf gegen Halberstadt: "Keines Regionalligisten würdig" Landesklasse 3 +++ VfB-Reserve soll beim 1:1 gegen Wulferstedt mutwillig betrogen haben

Sportlich lieferten sich die Regionalliga-Reserve des VfB Germania Halberstadt und die SG Germania Wulferstedt am vergangenen Sonnabend in der Landesklasse 3 ein Duell auf Augenhöhe. Folgerichtig teilten sich beide am Ende beim 1:1-Unentschieden die Zähler. Die Begegnung hat nun allerdings ein sportgerichtliches Nachspiel, denn die Gäste legten im Nachgang Protest ein und erheben schwere Vorwürfe.