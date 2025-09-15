"Betrogen": Kreisliga-Schiri nimmt nach drei Minuten Tor zurück

Eine kuriose Schlussphase sahen die Fans in Eichenau: Zunächst traf der FC, doch der Schiri nahm das Tor zurück – und der Spielertrainer sah Gelb-Rot.

Eichenau – Dank eines Last-Minute-Treffers von Tino Karlitschek feierte der SC Oberweikertshofen II den ersten Saisonsieg. Mit 2:1 (0:0) gewann die Landesliga-Reserve im Kellerduell beim FC Eichenau. Die Starzelbacher verharren sieglos auf dem vorletzten Tabellenplatz, Weikertshofen klettert aus der Abstiegszone. Während SCO-Trainer Daniel Stapfer erleichtert über den ersten Saisonsieg jubelte, herrschte bei seinem Eichenauer Kollegen Sebastian Schmeiser Ernüchterung: „Heute hat uns der Schiedsrichter betrogen.“

Was war passiert? Nach einem Eckstoß für Eichenau (85.) stieß Weikertshofens Schlussmann Simon Dantes mit einem Feldspieler zusammen. Schmeiser: „Der Schiri hat gerufen: ,Eigener Mann‘ und ließ das Spiel weiterlaufen.“ Dantes blieb liegen und Eichenaus Nick Sander schoss den Ball zur vermeintlichen 2:1-Führung ins Tor. „Nach drei Minuten hat er dann das Tor zurückgenommen und auf Freistoß für Oberweikertshofen entschieden.“

Schmeiser verstand die Welt nicht mehr und sagte das Referee Romann Sonnenberg (Weilheim). Der zeigte Schmeiser binnen wenigen Sekunden die Ampelkarte. SCO-Coach Stapfer ordnete die Situation als „unübersichtlich“ ein. „Er hatte aber zu keiner Zeit auf den Anstoßpunkt gezeigt.“

Fabian Lang schoss die Starzelbacher nach 64 Minuten in Führung. Mit einem 20-Meter-Freistoßknaller glich Tino Karlitschek fünf Minuten später aus. Mit der letzten Aktion schoss Karlitschek einen Freistoß zunächst in die Mauer, den Nachschuss aber zum glücklichen Premierensieg ins Tor.