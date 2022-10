Betriebsfußball: Generalversammlung am Samstag in Monnerich Wahl von Vorstandsmitgliedern +++ Pokal-Ziehungen und Preisüberreichungen im Rahmen der Versammlung

An diesem Samstag, den 22.Oktober findet in Monnerich am Sitz der FLF die ordentliche Jahreshauptversammlung des „Football Corporatif Luxembourgeois“ (kurz FCL) statt. Ab 10 Uhr Vormittags werden die nicht weniger als fünfzehn Punkte der Tagesordnung durchgenommen (s.u.).

Der wichtigste dieser Punkte ist die Wahl von FCL-Vorstandsmitgliedern. Mit Claude Dresch, Mike Heusbourg und Manuel Mullenbach kandidieren drei aktuelle Mitglieder erneut und mit Marie-Thérèse Bottegal stellt sich eine neue Kandidatin der Wahl. Ebenfalls werden neue Kontenprüfer gewählt, sowie Änderungen interner Reglements sowie an der Satzung der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt.

Interessant ist auch, dass im Rahmen der Generalversammlung die Viertel- und Halbfinalpaarungen der beiden Pokalwettbewerbe im Betriebsfußball ausgelost und verschiedene FCL-Trophäen überreicht werden.

Die offizielle Einladung

Par la présente, les membres du comité central du Football Corporatif Luxembourgeois tiennent à vous inviter à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui aura lieu le samedi, 22 octobre 2022 au Siège de la FLF, 148, rue de Limpach à L- 3932 Mondercange.

Cette assemblée est organisée par le FCL. L'Assemblée Générale débutera à 10.00 heures. La participation de chaque club affilié est requise. Un verre de l’amitié sera offert après l’assemblée générale.

ORDRE DU JOUR

09:30 hrs. Vérification des pouvoirs.

10:00 hrs. Appel des délégués

1. Discours de bienvenue des Présidents.

2. Adoption du rapport de l'Assemblée Générale précédente.

3. Présentation des rapports des membres du comité et du collège des commissaires aux comptes.

4. Examen et vote des propositions budgétaires pour l'exercice à venir.