Betriebsfußball: Differdingen ist Meister!

Die Gemeinde Differdingen ist Meister im Betriebsfussball – Foto: FC Commune Differdange

Die Saison im luxemburgischen Betriebsfußball ist fast vorbei, die reguläre Meisterschaft ist es. Der FC Commune Differdange ging dabei als Meister hervor. Aus der 1.Liga steigen die beiden Aufsteiger BIL und die Polizei sofort wieder ab, de CAS BNP Paribas muss gegen den FC Euroatlas in die Relegation.

Aus der 2.Liga steigen der FC Hygiena und Cargolux in der höchste Spielklasse auf während Stugalux und die Gemeinde Düdelingen den Gang in die Drittklassigkeit antreten müssen. Die Amicale Post kämpft in einem Barrage-Spiel gegen den FC CHL um den Klassenerhalt.

In der 3.Liga wird am kommenden Mittwoch noch ein Nachholspiel ausgetragen, nach welchem die Abschlusstabelle dieser Klasse ebenfalls komplett sein wird. Einen Einfluss auf den Aufstieg wird diese Begegnung nicht mehr haben. Den direkten Aufstieg aus der untersten Klasse haben Voirie Eaux und der FC Eisebunn geschafft.

Die Relegationsspiele werden am 16.Mai um 15 bzw. 17 Uhr in Beles ausgetragen, die Pokalendspiele finden am 6.Juni an der Escher „Grenz“ statt.