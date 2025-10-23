Betriebsfußball: alle Berichte einstimmig angenommen

Am Sitz des CGDIS in Gasperich führte der Vorsitzende Manuel Mullenbach am letzten Samstag durch die Generalversammlung des „Football Corporatif Luxembourgeois“, kurz FCL. Nach einer Gedenkminute für verstorbene Mitglieder richtete zunächst CGDIS-Direktor Paul Schroeder ein paar Worte an die 22 von 26 anwesenden beim FCL eingeschriebenen Vereine. Er hob dabei u.a. die Wichtigkeit des Sports innerhalb der Rettungsdienste hervor. Der Betriebssport sei deswegen auch ein fester Bestandteil beim CGDIS.

Steve Turpel als Vorsitzender des Kongressveranstalters SC Beruffspompjeeën, der seit 1962 besteht, ließ durchblicken, dass der Verein der ehemaligen hauptstädtischen Berufsfeuerwehr aufgrund der Neustrukturierung der Rettungsdienste zum CGDIS deswegen einen neuen Namen bekommen könnte, welchen ließ er aber noch offen.

Während seinen Erläuterungen musste FCL-Präsident Mullenbach mitteilen, dass die seit 1978 angegliederte AS SEO aufgrund einer Entscheidung der Firmenleitung aus dem Betriebsfussball austreten müsse. Er dankte an dieser Stelle Herrn Raymond Decker für dessen langjähriges Engagement. Zuvor richtete Mullenbach einen Appell an die anwesenden Vereine, sich um mehr Schiedsrichter zu bemühen, aktuell verfüge der FCL nur über fünf Unparteiische.

Weiter bedauerte er, dass keine Ergebnisse des Betriebsfußballs mehr in Printmedien erscheinen würden, verwies aber als Online-Alternative auf die Website der FLF sowie auf FuPa Luxemburg. Der FCL verfügt z.Z. über 1.113 lizenzierte Spieler, 526 davon seien reine FCL-Lizenzen und 491 sog. Mixed-Lizenzen, beim Rest handele es sich um Lizenzen nicht aktiver Sportler. Man bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit der FLF und deren Personal, man würde stets ein offenes Ohr für den Betriebsfußball haben.

Julien Vinciotti trug den Finanzbericht vor, bei einem Plus von rund 4.500 Euro stiegen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben, man verfüge über ein Guthaben von rund 61.000 Euro. Der anwesende Kassenprüfer bestätigte der Finanzleitung eine gute Arbeit geleistet zu haben. Das kommende Budget wurde mit Einnahmen von rund 30.000 und Ausgaben von gut 28.000 Euro veranschlagt. Dieses wie auch alle vorgetragenen Berichte wurden einstimmig von der Generalversammlung angenommen.

Wortmeldungen gab es im Rahmen der Versammlung keine. Es wurde noch mitgeteilt, dass die Pokalfinals am 6.Juni 2026 von der AS Instituteurs in Beles organisiert werden sollen, die Generalversammlung 2026 soll im Rahmen des 60-jährigen Bestehens des FC Commune Esch in Esch/Alzette stattfinden. Beide Vorschläge wurden ebenfalls angenommen.





