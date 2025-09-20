Betreuer Wardemann gibt Comeback für den TuS Xanten

Vor ziemlich genau zwei Jahren, im Sommer 2023, veränderte sich für Mats Wardemann alles. Ein Kreuzbandriss, eine Operation und lange Monate der Reha zwangen den heute 24-Jährigen zum Zuschauen. Die Prioritäten verschoben sich für den Maler und Lackierer, der Fußball beim TuS Xanten rückte zunächst in den Hintergrund.

Doch manchmal schreibt der Fußball eben seine eigenen Geschichten. Im Training schoss er zunächst die Torhüter warm, im Abschlussspiel war der Kader ungerade. Wardemann merkte plötzlich wieder das Kribbeln im Fuß. Und weil der TuS Xanten aktuell mit großen Personalproblemen kämpft, kam es in dieser Saison schon zu zwei Kurzeinsätzen – zuletzt bei der 0:2-Niederlage beim TuS Stenern am vergangenen Sonntag. „Wenn die Mannschaft vollzählig gewesen wäre, wäre es wohl nicht dazu gekommen. Aber jetzt gucke ich einfach mal, wie das Knie reagiert. Ich habe keinen genauen Plan.“

Eigentlich hatte Wardemann längst mit der aktiven Laufbahn abgeschlossen. Im Juni ließ er sich zum Saisonfinale vor heimischer Kulisse gegen Pfalzdorf noch einmal spät einwechseln – ein symbolischer Moment, um die Karriere nicht verletzt auf fremdem Platz zu beenden. „Es war als Abschied gedacht. Die Rückkehr kam zufällig zustande, weil ich eigentlich kein Gedanken mehr daran, wieder anzufangen – zumindest nicht vor den Alten Herren“, sagt der Rechtsfuß.

Parallel hat sich Wardemann längst in einer anderen Rolle etabliert. Seit Anfang 2024 fungiert er als Betreuer des Bezirksligisten, nachdem er die Aufgabe ursprünglich gemeinsam mit dem 2024 verstorbenen Lothar Seerau übernehmen wollte. Nach dessen Tod führte er die Aufgabe seit eineinhalb Jahren unter Marcel Zalewski allein fort. „Ich bringe alles mit, was die Jungs brauchen, unterstütze den Trainer, und es macht mir Spaß, der Mannschaft nahe zu bleiben.“

Pflichtsieg gegen Goch

Sportlich lief der Start in die neue Saison nicht wie erhofft. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen waren noch in Ordnung, zuletzt blieb der TuS jedoch zweimal ohne Punkte. „Da hatten wir uns schon mehr erhofft“, sagt der Mittelfeldmann. Angst vor einem erneuten Abstiegskampf hat er dennoch nicht. „Wir wissen, wo wir letztes Jahr standen. Die Rückrunde war stark, auch wenn wir Aderlass hatten. Das neue Team ist trotz der aktuellen Verletzungen intakt, da muss schon sehr viel passieren, dass es nicht mehr funktioniert.“

Am Sonntag, 15 Uhr, wartet der noch sieglose Aufsteiger Goch II im Fürstenberg-Stadion – für Xanten fast schon ein Pflichtsieg. Wardemann bleibt jedoch vorsichtig: „Anholt war auch ein Aufsteiger, viele Gegner in der neuen Gruppe sind schwer einzuschätzen. Wir müssen auf uns gucken, unsere Fehler abstellen und unsere Stärken ausspielen. Dann werden wir auch wieder belohnt.“

Der Rückkehrer glaubt weiter daran, das ausgegebene Saisonziel, in der Liga oben mitzuspielen, zu erreichen. „Ich bin da entspannt. Die Saison ist noch jung. Wenn wir einmal in den Flow kommen, ist alles möglich. Die Jungs haben es letztes Jahr mitgemacht und haben es in der Rückrunde auch geschafft.“